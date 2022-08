Internaron de urgencia al ex Presidente y actual Senador Adolfo Rodríguez Saá

Compartir

El senador de la provincia de San Luis Adolfo Rodríguez Saá fue internado en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires debido a una neumonía. Por el caso, el ex gobernador tuvo que ser trasladado desde su provincia hacia la Capital en un avión sanitario.

En un parte médico emitido por el Sanatorio Finochietto, Rodríguez Saá se encuentra “estable, afebril, con tratamiento antibiótico y con requerimiento de oxígeno por cánula nasal a bajo flujo. Sin disfunciones orgánicas”.

“Quiero informarles que Adolfo se encuentra internado con un cuadro infeccioso desde el día de ayer. Les pido que recen por su salud para que muy pronto se recupere”, había informado su esposa Gisela Vartalitis en su cuenta de Facebook.

“Quiero agradecer especialmente al Gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saa , al Ministro Albertito Rodriguez Saa y a Estela Secretaria por actuar en forma inmediata y poner a disposición un avión sanitario para mi esposo, ya que era de suma urgencia el traslado”, agregó.

Según confirmaron sus allegados, Rodríguez Saá inició un cuadro febril el lunes por la tarde, escenario que no pudo ser modificado con los medicamentos. Dada esa situación, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un cuadro infeccioso y recomendaron fervientemente un traslado rápido a la Ciudad de Buenos Aires.

Después de numerosas gestiones comandadas por su hermano y gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el vuelo se realizó el mismo lunes por la noche.

“También quiero agradecer a todas las personas que nos mandan mensajes de afecto y que los recibimos con mucho cariño. Muchas gracias de todo corazón y roguemos porque todo este amor que recibe se convierta en fuerzas para que se recupere” escribió Vartalitis en el final de su comunicado en Facebook.

Rodríguez Saá pasó una noche con estabilidad en su salud y se aguarda una mejora en el transcurso de los próximos dos días.

El senador había regresado de Europa la semana pasada y se encontraba en su casa en las afueras de San Luis. Su agenda marcaba que hoy, martes, presidiría una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En ese mismo evento se iba a poner a la luz el papel del ex diputado estadounidense Brian Baird sobre la situación humanitaria en Afganistán.

Rodríguez Saá había representado un dolor de cabeza para el Frente de Todos a lo largo del último mes. Es que el senador se rehusó a dar quórum a inicios de Agosto en el Congreso de la Nación para que se impulsara el proyecto de ley comandado por la vicepresidenta Cristina Kirchner por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de la Nación de 5 a 25 representantes.

El oficialismo no pudo reunir los 37 senadores para el quórum y la sesión ni siquiera pudo ser iniciada. El puntano envió un mensaje al bloque oficialista sobre un presunto viaje que le impediría estar presente en la sesión del miércoles 10 de agosto.

Adolfo Rodríguez Saá fue presidente interino de la Argentina durante una semana entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001. Además, fue gobernador de San Luis de manera ininterrumpida durante casi 20 años, entre el 1983 y el 2001. Fue diputado nacional entre 2003 y 2005 y desde entonces ejerce como senador nacional por la provincia de San Luis.

