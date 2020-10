Investigan daño producido en el parabrisas de una camioneta

Compartir

La policía dio inicio a una causa judicial tras la denuncia de una mujer que relató haber sido damnificada por daño en su camioneta que se hallaba estacionada en calle José María Uriburu al 800. Dos mujeres se encuentran imputadas en el hecho.

Del hecho se tomó conocimiento alrededor de las 11:50 horas del viernes último, cuando efectivos de la Comisaria Seccional Primera acudieron a verificar un presunto hecho de daño sobre una camioneta que se hallaba aparcada en calle José María Uriburu al N° 800.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la veracidad del hecho, labrando en el lugar actuaciones procesales con intervención de la justicia, siendo todo documentado por numerarios de la Dirección de Policía Científica.

Tras la denuncia recepcionada a una mujer de 55 años, relató que el sábado último, concretó la compra de dos muebles a una mujer mayor de edad y que el martes pasado le hizo entrega de la mitad del dinero acordado.

La damnificada al no estar conforme con el trabajo que había solicitado, optó por manifestarle a la vendedora que una vez finalizado el trabajo y entregado los muebles recién culminaría con el pago y que se haría cargo de los gastos de los materiales.

También denunció que en la mañana de hoy, alrededor de las 10:30 recibió varias llamadas telefónicas de una mujer, profiriéndole amenazas y agravios verbales por esa actitud de no pagar el monto completo, motivo por el cual se constituyó hasta la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, a fin de recibir asesoramiento al respecto, dejando aparcada en inmediaciones su camioneta marca Volkswagen Amarok, llevándose la grata sorpresa que al mismo sitio concurrió la mujer que le estaba haciendo los muebles y otra a quien no conoce.

Pasado unos minutos, ambas mujeres salieron del local y al rato le avisaron que dos mujeres habían dañado el parabrisas de su camioneta con un trozo de escombro.

Por el hecho, efectivos de la Comisaria Seccional Primera dieron inicio a la correspondiente causa judicial con intervención de la magistratura en turno, solicitando a las demás dependencias colaboración en procura de dar con las presuntas autoras del hecho delictivo

