Jairo se emocionó al hablar de su esposa, quien sufre una enfermedad crónica

Cuando Mario Rubén González se casó con Teresa Sainz de Los Terreros, allá por el año 1972, todavía no era el Jairo consagrado que todos conocen hoy en día. Mejor dicho, su carrera recién empezaba y todo era apenas un sueño por cumplir. Pero, junto a esta española con la que había contraído enlace en Madrid, todo fue posible. Ella le dio cuatro hijos, Iván, Yako, Mario y Lucía. Y lo apoyó incondicionalmente para que pudiera crecer en su profesión.

Sin embargo, desde hace más de ocho años, la mujer lucha contra una enfermedad que la tiene postrada. Por eso, invitado La noche de Mirtha, por ElTrece, el cantante no dudó en referirse a ella cuando Juana Viale le preguntó a quién le dedicaría los 50 años de su carrera, que está festejando con un show de streaming que se verá el próximo 18 de diciembre. “A mi mujer, porque ella fue en gran parte responsables de que las cosas hayan sucedido como sucedieron. Es decir, de una manera exitosa”, aseguró Jairo.

Y luego continuó hablando de su esposa: “Que estamos casados, ya hace 48 años. Yo la conocí no más llegar a Madrid, a los pocos meses de estar en España. Ella ha sido una compañera extraordinaria. Y ha sido una madre magnífica también. Nunca me voy a cansar de repetir que todo lo bueno que tienen mis hijos en su vida, su mentalidad, su formación, su educación y demás, se lo deben en un gran porcentaje a ella”, dijo. Y le mandó un beso a Teresa a través de la cámara, diciendo que sin duda lo estaba mirando en ese momento.

En ese momento, Juana le preguntó por el estado de salud de la mujer, ya que a principios de este año el cantante había contado que estaba atravesando un cuadro severo. “Está estable, digamos. Ella tiene un problema crónico que es muy importante. Está en internación domiciliaria desde hace varios años ya. Es decir que mi casa nunca ha estado completamente cerrada durante la pandemia, porque hay un ir y venir constante del equipo de gente que trabaja en eso”, explicó Jairo sin poder esconder su pesar.

Pero luego destacó: “Lo más importante que tiene, y eso es lo que yo creo que hace que tenga esa fortaleza extraordinaria, es su gran bagaje cultural. Es una persona tan educada, tan culta…Es un placer hablar con ella. Y es un placer estar con ella”.

