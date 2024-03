Javier Milei llamó «ignorante» a López Obrador y calificó como «asesino terrorista» a Gustavo Petro

Las relaciones diplomáticas del gobierno argentino han dado un vuelco rotundo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, especialmente en lo que hace al vínculo con los líderes de países como Brasil, Venezuela, México y Colombia.

En ese contexto, el jefe de Estado libertario volvió a realizar declaraciones que agravarán la tensión con sus pares regionales. Esta vez, Milei llamó “ignorante” a Andrés Manuel López Obrador (México) y calificó como “asesino terrorista” a Gustavo Petro (Colombia). En una entrevista con Andrés Oppenheimer, que se emitirá en CNN el domingo por la noche, Milei fue consultado sobre las futuras elecciones mexicanas (el 2 de junio) y no dudó un instante en responder con dureza las críticas que recibió por parte de AMLO: “Es un halago, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece”.

El vínculo entre ambos mandatarios siempre estuvo marcado por la hostilidad: en 2023, antes de ganar las elecciones, Milei había considerado que el mandatario mexicano “es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”. El contragolpe fue a tono: cuando tuvo que opinar sobre las primeras medidas que tomó el referente libertario como presidente, AMLO disparó: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar… ese es el modelo neoliberal. El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. (…) Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”, sentenció.

Estas declaraciones de Milei agravarán la tensión con México, pero también con Colombia porque -en la misma entrevista- Milei también arremetió contra el colombiano Gustavo Petro: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

Tampoco es la primera vez que el presidente argentino cuestiona de una forma tan virulenta al político colombiano: a fines de enero lo llamó “comunista asesino” y un mes después, durante una exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realiza en Maryland (Estados Unidos), agregó que “es una plaga letal para los propios colombianos”.

Durante los 50 minutos que duró la charla, también hubo tiempo para hablar de geopolítica: Milei se refirió al conflicto en Medio Oriente con el grupo terrorista Hamas y consideró “Israel no está cometiendo ni un solo exceso”.

Finalmente, para hablar de la política nacional y la herencia recibida, aprovechó las acusaciones que recibió por parte de Claudia Scheinbaum, candidata a presidenta de México, quien consideró que la llegada de los libertarios al poder “representa un retroceso en Argentina”.

“Si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década de los 90 Argentina tenía un salario promedio de USD 1.800, que puesto en moneda de hoy serían USD 3.000. Y hoy el salario promedio es de USD 600 o menos. El populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más de 50%. Hay cinco millones de argentinos a los que no les alcanza para comer”, concluyó Milei.