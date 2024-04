Jimena Barón confirmó que se mudará con Matías Palleiro y reveló lo que más le cuesta de la convivencia

“Estoy enormemente feliz viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”, con esa frase, y la imagen de su novio de fondo, Jimena Barón confirmó el gran paso que dará en su relación con Matías Palleiro: se mudarán juntos. Todo se dio luego de que la cantante abriera la cajita de preguntas en sus historias de Instagram y respondiera las dudas de sus seguidores.

“¿Ahora en la casa nueva van a convivir con Matías?”, consultó una fanática generando que la influencer revelara detalles de su intimidad. Mientras enfocaba a su pareja y mostraba parte de la casa, la actriz respondió: “Hemos dado ese paso, confirmado”. Luego de tres años juntos, vacaciones y viajes, la pareja afianza su amor.

Sin embargo, este no es el único proyecto que ambos tienen. Meses atrás, la intérprete de ‘La Cobra’ reveló que quiere formar una familia con Palleiro. La actriz lo confirmó al ser consultada si tenía ganas de casarse. “No tengo ganas de casarme, pero sí de tener hijos, si esa es tu pregunta. Casarme es medio antigüo, siento. Lo hemos charlado, no estamos con esa del casamiento pero sí de los bebés. Momo quiere tener un hermano. Pasó por hermano, gato, perro, loro… ya no sabe qué pedir”, expresó en aquel entonces la joven en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Con ansias y emoción, la artista también mostró cómo se adaptaba su mascota a la nueva dinámica de la casa. “Exactamente así está ahora mismo, no tuvo ningún problema, ninguna adaptación”, escribió Barón ante la pregunta de una seguidora. Luego, la cantante dejó ver la comida con la que acompañaban su primer día de convivencia: guiso de lentejas con carne y chorizo colorado.

Y si bien todo parecía color de rosa, fiel a su estilo descontracturado, la actriz expuso el lado b de las cosas y manifestó qué es lo que más le estaba costando de la convivencia. “La cantidad de comida que consumen estos chabones. Tenemos dos heladeras, repiten plato, un budín por tarde. No queda otra que ser millonarios, tengo miedo”, explicó mientras enfocaba el plato con su celular.

En otra de las stories, Barón mostró un costado oculto de Palleiro. “Tiene un arsenal en su mesita de luz, ok”, escribió mientras mostraba cómo su novio elegía entre una selección de chocolates y diversos dulces en su cama. “Vos sabés que lo compraste el otro día”, decía Barón sobre uno de los productos. A modo de defensa, argumentando cuánto tiempo lo había guardado, Palleiro manifestó entre risas: “Sí, hace ocho días”. En la siguiente imagen, la artista enfocaba a su novio ingresando a la habitación con una manzana y un vaso de agua post golosinas.

En otro de los aspectos de su nueva casa, una de sus seguidoras le consultó si había solucionado el problema que tenía con las palomas. “Por ahora lo estoy resolviendo así”, expuso Barón mientras compartía un video de ella asomándose por la ventana con una escoba. Acto seguido, usó el mango de madera para golpear el techo y ahuyentar a uno de los animales que se posaba en el lugar.

Luego, la joven daría un recorrido por el interior de su antiguo departamento, el cual resaltaba por su desorden y estaba repleto de valijas. “Basta Jesús Santo”, detallaba la intérprete de ‘La Tonta’. “Nuestro departamento será alquilado amoblado. Acá dejando la casa divina con cosas muy queridas, esto lo hice yo en cerámica, mi primer bowl. Así es, cambios. Ahora, es el departamento de Mary Poppins, yo no entiendo dónde entraron tantas cosas, para donde miren. Es como que me satura un ambiente y me voy a otro”, subrayó frente a cámara.