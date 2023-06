Jimena Barón estuvo invitada a Masterchefy Wanda Nara recordó cómo se conocieron: «Éramos las botineras del Inter»

La artista visitó las cocinas más famosas del país y dio tips de elaboración de platos sanos a todos los participantes

“Hoy los espera un delantal negro”, anunció Wanda Nara apenas arrancó Masterchef en la noche del miércoles por Telefe. De inmediato, entraron al estudio los participantes. “Estamos todas las chicas y el niño Aquiles que sería como la frutilla del postre”, anunció Candelaria viéndose rodeada de mujeres y con un solo varón.

Cuando Wanda saludó a Aquiles, le preguntó sin filtro: “¿El amor para toda la vida existe?”. El joven, pese a su sorpresa, le respondió sinceramente: “Para mí es muy difícil pensar en eso, porque yo creo que el amor se construye”. Y la conductoa admitió: “No necesito psicólogo con Aquiles, hablamos de esto una vez por semana y me resolvés todos los problemas”, le dijo.

Más adelante, Damián Betular rodeado de sus otros dos compañeros de jurado, Germán Martitegui y Donato De Santis, anunció: “Hoy nos inspiramos en una invitada muy especial que va a venir a visitarnos. ¡Bienvenida Jimena Barón a las cocinas de Masterchef!”.

“Entra La Cobra al estudio de Masterchef, estoy explotada”, dijo Estefanía, mientras que la artista apenas ingresó se declaró fan del programa. “Cocino casi todos los días de mi vida así que estoy muy feliz de estar acá”, destacó. Wanda la abrazó y recordó: “Nosotras nos conocimos en Italia. Botineras del Inter”, aclaró entre risas.

Martitegui explicó que el motivo de la participación de Jimena era “porque ella cocina mucho, saludable y bien balanceado”. “Van a tener 60 minutos para preparar sus platos y los 3 minutos en el mercado que tienen siempre”, dijo Betular. Wanda bromeó: “En un ratito le vamos a pedir tips a Jimena, de cómo levantar los glúteos y esas cosas”.

A la hora de prepararse para entrar al mercado, las chicas hicieron movimientos de estiramiento. “Se hacen las fit esta noche”, les dijo la conductora. “Hoy por primera vez tengo dos canastos”, afirmó Estefanía, contenta con el logro que había tenido en el mercado.

“Tardo más en sacar las cosas de la canasta que en cocinar, siempre lo mismo, es una locura”, destacó María Sol. Y luego fue el turno de Jimena de dar algunos tips de cocina: “Me gusta tener siempre un buen aceite de oliva, creo que levanta cualquier plato”. Acto seguido, Damián le pidió a la cantante pasar por las islas a ver qué estaban haciendo los participantes. “Me encantaría”, dijo la mamá de Momo y acompañó al pastelero en el recorrido.

De esta manera, la artista fue pasando por las diferentes estaciones y les dio algunos consejos a cada uno de los cocineros amateurs acerca de los platos que estaban elaborando. “Nunca probé pollo con yogur pero es un súper desafío. Algo que suele pasar es que piensan que sano es comer poco, pero yo como mucho particularmente, si no me muero de hambre”, recordó.

A María Sol le sugirió que se organice porque tenía muchas cocciones. “Estás nombrando fritura y manteca y fijate que no se te pase la consigna de hoy que es saludable”, le avisó.

Cuando llegó a la isla de Aquiles, el joven contó que priorizó los colores, que haría un plato rico que no llevaría mucho tiempo. “Estudié Relaciones Internacionales”, bromeó entre risas. “Las frutillas en ensalada quedan muy bien con aceto”, le aconsejó Jimena, entusiasmada.

Luego, fue el turno de pasar por la cocina de Candela. “¿Te mandaste con algo dulce?”, le preguntó la artista, mientras le dijo que “era mucho más difícil hacer algo dulce que salado”. Y le deseó mucha suerte. “Yo te diría que veo que hay palta, chocolate y otros ingredientes que tienen mucha grasa, te conviene balancearlos con algo de frutas para que sea más saludable”.

Por su parte, Silvana se mostró emocionada de verla a Jimena. “Estás cocinando como para Momo”, le dijo la cantante de La Cobra porque la cocinera estaba preparando unas bolitas de verduras bien crocantes, especiales para los niños que no suelen comer muchos vegetales.

