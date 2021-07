JJOO: Las Leonas vencieron a China y están entre las ocho mejores de Tokio

Compartir

El seleccionado argentino logró su segundo triunfo consecutivo. Fue por 3 a 2 ante China para meterse definitivamente en la zona de clasificación a los cuartos de final.

Para gozar hay que saber sufrir. Y así lo entienden las Leonas que sumaron su segunda victoria al hilo en los Juegos Olímpicos y, tras el debut con derrota frente a Nueva Zelanda, encaminaron el rumbo hacia el primer objetivo: los cuartos de final. De todos modos costó hasta el epílogo el 3 a 2 frente a China aunque, al lograr de nuevo los tres puntos, el equipo parece haber encontrado un envión saludable en la búsqueda de la meta final: el podio de Tokio 2020.

El primer tiempo fue muy equilbrado, con similares números en cuanto a los porcentajes de posesión de la bocha y de dominio territorial y hasta de penetraciones en el círculo adversario. La diferencia estuvo en la cantidad de corner cortos (tres de Argentina contra sólo uno de las chinas) y, sobre todo, en la efectividad en el fijo. Porque a Agustina Gorzelany se le abrió el arco, al fin. Y con sus dos goles el conjunto argentino tomó la distancia en el marcador que le permitió manejar mejor los ritmos posteriores del partido.

Después de dos cortos fallados, a los 18 minutos la defensora puso el 1-0. Y seis minutos después estableció el 2-0 por la misma vía aunque cambiando la dirección del envío.

En la segunda parte el trámite siguió siendo muy parecido, con ambos repartiéndose el dominio del juego (de hecho, los dos equipos finalizaron el juego con ocho cortos por lado). Sin embargo, Li Hong, a los 12 minutos, puso el descuento. Fue tras un corner corto y luego de una doble respuesta de Succi que, frente a la goleadora, ésta vez no pudo hacer nada.

Lo bueno para el equipo nacional fue que, a pesar de quedar apenas con una ventaja mínima, no se desesperó. Al contrario. Y esa paciencia tuvo su premio cuando a los 22 minutos el flick de Raposo encontró la falla en la recepción de Li Jiaqi para que Julieta Jankunas tuviera su debut goleador en los Juegos Olímpicos con cierta complicidad de la arquera Li Dongxiao, a quien la pelota se le escurrió entre las piernas.

Lejos de entregarse, las chinas volvieron a atacar y, tras un centro desde la izquierda y las complicaciones para rechazar entre Barrionuevo y Succi, Liu Meng aprovechó para un nuevo descuento. Y para poner el resultado definitivo aunque, de todos modos, el final vino con angustia porque a sólo ocho segundos de la corneta las chinas pidieron un video ref por un presunto rechazo deliberado por la línea de fondo de Costa Biondi. La tecnología y el tercer árbitro no le dieron el OK al pedido y así se llegó a un cierre con abrazos medidos y una satisfacción inocultable.

Australia mantuvo su ritmo ganador y sumó su tercera victoria al hilo al imponerse por 1 a 0 sobre Japón, el rival de este jueves a las 8.45 que, en cambio, perdió sus tres encuentros. Además, España consiguió sus primeros tres puntos al vencer a Nueva Zelanda por 2 a 1.

Argentina formó con Belén Succi; Valentina Costa Biondi, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino; María José Granatto, Julieta Jankunas y Delfina Merino. Luego ingresaron Raposo, Albertarrio, Sánchez Moccia y Micaela Retegui.

