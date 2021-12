Joan Manuel Serrat: «Seguiré haciendo lo que más me gusta que es estar vivo»

Compartir

Linkedin Print

A principios del mes de diciembre, Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios. Lo hará con una extensa gira que comenzará el próximo 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y que finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En nuestro país, el artista se presentará el 19 de noviembre de 2022 en el Movistar Arena.

“He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo sobre su retiro en el diario El País de España el autor de “Mediterráneo”, “De vez en cuando la vida”, “No hago otra cosa que pensar en tí”, “Una de piratas”, “Cada loco con su tema” y “Esos locos bajitos”, entre otros éxitos.

Sin embargo, este domingo en una charla vía zoom con Gerardo Rozín en La Peña de Morfi (Telefe), Serrat dio más detalles sobre la noticia que generó una revolución en el mundo de la música. “Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el Covid que nos alejó de los escenarios, fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión. Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, bueno.. es que mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir”, explicó. “Seguiré haciendo lo que más me gusta que es estar vivo”, señaló.

El conductor, emocionado durante la entrevista y shockeado por el retiro de uno de sus ídolos quiso saber qué aprendió de sus melodías. “Haciendo canciones he podido explicarme, comunicarme con los demás, desarrollar un oficio, un oficio que me ha permitido viajar, andar por ahí”, reflexionó Joan Manuel. “He aprendido mucho de la gente gracias a este oficio, pude compartir mi tiempo con la gente y la gente tuvo la generosidad de compartir su tiempo conmigo. Eso es lo más importante”, manifestó.

Haciendo un repaso por su inmensa carrera, Serrat reconoció que tiene canciones de las que está satisfecho y otras con las que no. “Pero no voy a decirlo”, dijo, ante la consulta de Rozín cuando intento preguntarle cuáles eran esas poesias musicales que no lo habían dejado conforme . “Mis canciones viven en un limbo entre realidad y fantasía, ese es un mundo en el que un cantautor se divierte”, completó.

Mientras tanto, hasta el momento, el autor de “Mediterráneo” se presentará el sábado 19 de noviembre de 2022 en nuestro país y en el que será su reencuentro con el público argentino luego de tres años. “Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global del Covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”, señaló el comunicado que el cantautor publicó en su web oficial.

El Movistar Arena, fue el sitio de su último concierto en Buenos Aires, cuando se presentó con su colega y amigo Joaquín Sabina con el espectáculo “No hay dos sin tres”. Con la confirmación de la fecha, los fanáticos de esta parte del mundo verán cumplida la promesa con la que se ilusionaron en el comunicado del catalán. América Latina: “¡Qué seria de mí sin ella!”, había escrito, y el guiño se transformó en realidad.

En relación al repertorio que interpretará sobre las tablas, señaló: “Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”. Por lo pronto, el primer paso ya está dado.

Compartir

Linkedin Print