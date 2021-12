Con Messi y Di María, PSG venció al Mónaco

Compartir

Con Lionel Messi y Ángel Di María de titulares, el PSG venció al Mónaco 2-0 en el Parque de los Príncipes por la decimoctava fecha de la Ligue 1 con un doblete de Kylian Mbappé. El cuadro parisino no pudo contar con Neymar ni con Sergio Ramos, ambos lesionados. En el complemento sumaron minutos Leandro Paredes y Mauro Icardi.

El encuentro arrancó con el conjunto parisino más predispuesto al ataque, pero un error en salida le permitió al elenco visitante contar con la más clara antes de los dos partidos. Por suerte para Mauricio Pochettino el remate de Yedder dio en el palo y terminó siendo sólo una advertencia.

El marcador se abrió a los 12 minutos, cuando Ángel Di María desbordó por izquierda y cuando se metió en el área fue derribado por Sidibe. El árbitro no cobró penal en primera instancia, pero tras ver la acción en la pantalla del VAR recapituló en su decisión y pitó falta correctamente. Kylian Mbappé se hizo cargo de la ejecución y estampó el 1 a 0.

El PSG mostró su mejor versión en los contragolpes. Allí, con espacios y en velocidad, Di María, Messi y Mbappé hicieron añicos la defensa del Mónaco que padeció esos retroceso, aunque pudo aguantar la diferencia mínima y tuvo algunas ocasiones para igualar el marcador.

El segundo llegó casi sobre el final de la primera mitad, en un error en salida del cuadro visitante que le obsequió la pelota a La Pulga. El ex Barcelona trasladó con campo abierto y cuando quisieron achicarle los espacios soltó para el francés que luce la 7. Kylian se acomodó para la derecha y desenfundó un tiro esquinado desde la puerta del área perfecto para establecer el 2-0.

En el complemento llegaron las imprecisiones de ambos conjuntos. Pese a la gran cantidad de estrellas en el campo de juego, hubo errores sobre todo en pases claves que impidieron que hubiesen más cantidad de situaciones de gol, aunque eso no envió que Gianluigi Donnarumma tuviese que aparecer en un par de ocasiones para mantener su valla en cero.

Las mejores conexiones en el PSG estuvieron con Mbappé y Di María, máximos desequilibrantes de un equipo que nuevamente se partió en dos y dividió a los delanteros de un lado y al resto del equipo del otro. En ese contexto, Messi sirvió como nexo de estas dos partes, pero también estuvo extrañamente errático. La Pulga incluso tuvo dos tiros libres que tampoco fueron al arco y algunos disparos desviados.

De esta manera, el conjunto de Pochettino volvió a ganar y, aunque su nivel está lejos del esperado, le lleva 13 puntosa de ventaja al Olympique Marsella, su único escolta. El 22 de diciembre visitará al Lorient, hoy en puestos de descenso.

