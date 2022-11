Joaquín Sabina: «Ya no soy tan de izquierdas porque tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando»

Compartir

“Ahora ya no soy tan de izquierdas, precisamente porque tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando”, reconoció este martes el cantante español Joaquín Sabina en la presentación del documental sobre su figura “Sintiéndolo mucho”, del director Fernando León de Aranoa.

Entre la noticia de que su próximo disco se retrasará a 2023 y nuevas fechas de su próxima gira en España, el artista reconoció que el “fracaso feroz del comunismo” y la deriva de esta ideología en América Latina le “rompieron el corazón”.

Celebró, no obstante, el reciente triunfo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la aparición “de un héroe extraordinario llamado (Volodimir) Zelensky”, el presidente de Ucrania, país en guerra desde la invasión rusa de febrero pasado.

“De todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente; la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y el LGBT (…) La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy porque tengo ojos y oídos, y cabeza, para ver lo que está pasando; y es muy triste lo que está pasando”, reflexionó el cantante español.

Frente a momentos pasados de “pesimismo”, en parte por los efectos de la pandemia, un Sabina vestido con pantalones amarillos se reconoció actualmente en un “estado de euforia”, al que lo empezó a llevar este documental, que se estrena este viernes en cines.

«El comentario que más ilusión me ha hecho vino de (Javier) Bardem, que dijo que daban ganas de ser amigo mío, y el otro, de mi mujer, que comentó que me había sacado el alma», destacó el cantante sobre este audiovisual, «conmovido» por las primeras reacciones.

Vida pública, vida personal

León de Aranoa registró momentos de su vida durante 13 años, entre ellos, el homenaje que recibido en Úbeda (sur español), donde nació, o su último concierto hasta ahora, en 2020 en Madrid, junto al español Joan Manuel Serrat. Fue entonces cuando sufrió una aparatosa caída, que lo forzó un largo parón.

Sobre lo aleatorios que parecen esos momentos, el director explicó que buscó reflejar “la manera de contar y ver el mundo” de Sabina, por ejemplo su proceso de composición o su vida en gira, pero también su faceta personal, como cuando su amigo, el diestro José Tomás, resulta cogido por un toro pocas horas antes de enfrentarse a una actuación.

«Diez años después ya tenía la sensación de poseer un baúl con muchos tesoros», añadió León de Aranoa, que comenzó todo «sin un plan» porque eso «iría contra la naturaleza de Joaquín».

En su lugar, decidió aprovecharse del «caos que lo rodea», huyendo del testimonio para que «todo estuviera vivo, que pasaran cosas». «Porque ahí es donde se ve a la gente», argumentó.

“Este documental me salvó de estar sin hacer nada”, dijo Sabina, un comentario compartido por el músico Leiva. Esta producción les ha servido como motor creativo para el tema “Sintiéndolo mucho”, que ambos escribieron para el documental y para el disco que los ha vuelto a unir, tras “Lo niego todo” (2016).

Según informaron este martes, este nuevo trabajo se publicará en 2023, no esta Navidad, como se apuntó inicialmente.

En su lugar, confirmó Sabina que grabará tres o cuatro temas antes del arranque del nuevo “tour” por América Latina y España.

Precisamente el martes se anunció que incorpora 13 nuevas fechas en España a esta gira, llamada “Contra todo pronóstico”, hasta alcanzar 29 actuaciones.

