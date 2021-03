Jofré anunció convenio para obras y valoró el sentido de pertenencia comunitaria

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, se mostró complacido por haberse logrado concretar una de las metas de su gestión en el sentido de pertenencia comunitaria, anunció gestiones para la firma de un convenio del plan “Argentina Hace II”, por más de 150 millones de pesos para obras públicas, entre ellas pavimento en varios barrios, y la próxima habilitación del Mercado Frutihortícola mayorista. Lo hizo en el mensaje que pronunció ayer ante el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, en la apertura de un nuevo período ordinario de sesiones.Estuvieron presentes el presidente del HCD, Darío Di Martino; el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González, y los señores y señoras concejales de la ciudad.

El jefe comunal tuvo varios pasajes resaltantes en un discurso claro, concreto y comprensible. En ese sentido, señaló el alcance del daño económico causado por la pandemia del coronavirus a escala global, de la cual en forma lógica no pudo escapar el Municipio, pero a la vez destacó las eficientes políticas sanitarias provinciales.

En este último aspecto, destacó los resultados positivos logrados por la política sanitaria provincial “firme, decidida y responsable”, al tiempo que exhortó a tener en cuenta que el virus hasta ahora desconocido no hace diferencias y ataca a todos por igual.

Admitió que si bien es responsabilidad del Estado en todos sus estamentos proteger la salud de la población, incluso con medidas que no resultan simpáticas, el bien mayor avala ese desafío, por lo cual llamó a toda la dirigencia a llevar tranquilidad, calma y mesura a la sociedad, dejando de lado cualquier otro interés sectorial.

En cuanto a la recesión económica provocada por el coronavirus, Jofré afirmó que el Municipio pudo continuar con las prestaciones gracias al criterio de austeridad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas.

Eso permitió, además del pago en tiempo y forma de los sueldos, junto con los aumentos y el bono de emergencia a trabajadores y trabajadoras municipales, implementar la jerarquización a través de la recategorización, una medida tan merecida como largamente esperada por el sector, afirmó.

También dedicó su agradecimiento a los agentes cooperativistas que colaboran en forma permanente con el Municipio en la prestación de distintos servicios.

“Quiero detenerme aquí un instante para destacar este hecho, ya que, en estas difíciles circunstancias, hemos evidenciado el sentido de pertenencia y el orgullo de pertenecer a la institución y a la comunidad de quienes trabajan en el Municipio. Una de las metas que nos habíamos trazado apenas llegamos a esta intendencia fue cumplida y hago llegar mi reconocimiento y agradecimiento a nuestros trabajadores y trabajadoras”, enfatizó.

En igual sentido, el jefe comunal destacó “la toma de conciencia de los vecinos y vecinas que cada vez más manifiestan su sentido de pertenencia”, lo cual tradujo en que los conceptos de “ser y pertenecer” promueven la solidaridad comunitaria que posibilita la realización en común con el Municipio de los distintos avances en la ciudad.

Seguidamente, Jofré resaltó la responsabilidad institucional del Honorable Concejo Deliberante, que trató y aprobó las normas necesarias para llevar adelante la gestión municipal.

Luego inició por enumerar las distintas asociaciones vecinales existentes, cuyo ejemplo se va replicando en distintos sectores de la ciudad, en un trabajo comprometido y colaborativo con el Municipio, entendiendo que la ciudad es de todos y allí radica el sentido de pertenencia, arrancando por el amor al propio barrio.

Planta de tratamiento

En la continuidad de su discurso, se refirió a las casi 300 toneladas diarias de residuos que produce la ciudad, entre convencionales y no convencionales, y anunció que se está próximo a la habilitación de la planta de tratamiento de residuos que dentro del Plan GIRSU gestionó el gobierno provincial ante la Nación. En materia de electrotecnia, dio cifras de las intervenciones, como los más de 300 nuevos puntos lumínicos en el programa de reemplazo del alumbrado convencional por luces led y 4.498 tareas de reparaciones y otros trabajos.

En cuanto a la labor del área de Parques y Espacios Verdes, mencionó las constantes tareas de mantenimiento y embellecimiento de plazas, plazoletas y paseos de distintos barrios, para el disfrute de vecinas, vecinos y visitantes de la ciudad.

Pavimento

Respecto a las obras de pavimento en la ciudad, Jofré destacó que pese al contexto adverso y gracias a la ampliación mediante adenda con el gobierno provincial, continuaron obras que son de alto costo en distintos lugares de la ciudad.

Luego procedió a enumerar los lugares y las calles que avanzan en el pavimento que se suma a la ciudad, entre las que mencionó el avance de las avenidas que van hacia el cementerio de San Antonio y al vaciadero municipal; sobre la avenida Alicia Moreau de Justo; en el barrio Virgen Niña; sobre la calle Maipú, desde la avenida Gendarmería Nacional hasta la calle Atilio Cabrera, en el barrio LIborsi y las calles Lorenzo Winter, Carlos Castañeda y Jonas Salk, del barrio San Miguel, entre otros. “Desde el inicio mismo de la gestión nos propusimos hacer una ciudad moderna, atento a los desafíos que imponen estos tiempos, con nuevas responsabilidades a las que se debe responder con políticas públicas creativas, eficientes y, fundamentalmente, participativas y democráticas. Con ese sentido, hemos abierto a la comunidad la convocatoria para emprender obras en beneficio colectivo”, afirmó.

Entre las respuestas que recibió el Municipio en su gestión por parte de los vecinos, mencionó las obras de pavimentación, desagües e iluminación en distintos barrios bajo el programa de Financiamiento Compartido, programa que también posibilitó obras de remodelación y embellecimiento en la zona del Paseo de Compras de la Ciudad.

Respecto al nuevo cementerio “2 de Noviembre”, en la Jurisdicción Cinco, el intendente precisó que se construyeron oficinas administrativas, depósito, cerco perimetral y se hizo la apertura de calles. Además, mencionó los trabajos continuos para mantener en condiciones las otras dos necrópolis municipales.

Nuevas obras

En cuanto al convenio que se firmará con el Ministerio de Obras Públicas de Nación, del Plan “Argentina Hace II”, por 150 millones de pesos, Jofré dijo que se financiarán varias obras públicas.

Entre ellas, mencionó la pavimentación de la calle Felipe Oliva, entre la calle Coronel Bogado y la avenida Italia, y pasajes varios de los barrios San Francisco, Villa La Pilar y Obrero.

También se construirán seis mil metros de veredas comunitarias, paseos saludables en las avenidas 28 de Junio y Soldado Formoseño y paseos comerciales en el Paseo San Martín y en el barrio 7 de Mayo; junto al enripiado y obras complementarias de desagües pluviales sobre 200 cuadras de distintos barrios, más la instalación de alumbrado público.

Resaltó luego que en materia de transporte público su gestión transparentó e hizo eficiente el servicio, a la vez que recordó la eliminación de subsidios durante la gestión de Mauricio Macri, lo que llevó a insistentes pedidos a la gestión del presidente Alberto Fernández, que restableció el criterio de equidad.

Sin embargo, acotó el intendente, la crisis económica global generada por la pandemia llevó a que el gobierno provincial interviniera con mucho criterio en auxilio del sistema de transporte público de pasajeros, con la actualización del subsidio mensual con fondos del Tesoro Provincial, a fin de garantizar la continuidad de la prestación.

Aludió seguidamente a las tareas en áreas de descacharrizado, que en el año anterior recolectó más de tres mil toneladas de material ferroso.

En cuanto al área de Financiamiento y Desarrollo Local, se continuó trabajando en la promoción de la producción local, acercando los productos directamente al consumidor a través de las ferias barriales y con los conocidos bolsones saludables, acotó Jofré.

Mercado Concentrador

“En cuanto al Mercado Frutihortícola, informamos que están muy próximas a culminar las obras en el predio de la Sociedad Rural, al que será trasladado el sector mayorista del mismo. Esta decisión viene a ratificar una política de descentralización iniciada desde el comienzo de nuestra gestión”, dijo.

Recordó que en ese lugar también funcionará el Centro Cívico Municipal N° 2, que atenderá trámites, gestiones y solicitudes de vecinas y vecinos de Villa del Carmen, Nueva Pompeya, Santa Isabel, Carlitos Menem Junior y otros barrios de la zona. Luego aludió a su promesa de la creación del Banco de Tierras Municipal y mencionó que se encuentra en estado de unificación de archivos y relevamiento completo de terrenos fiscales municipales para avanzar en el análisis de la posibilidad de loteos, actualización de tasación y regularización de los entregados en venta.

Jofré comunicó la intensificación de la acción de la Coordinación de Acción Social, con programas específicos para atender a los vecinos y las vecinas por la pandemia.

De igual manera -acotó- continuó el desarrollo de políticas tendientes a la promoción y ejercicio de derechos de las personas que promovió el Municipio desde el inicio de la gestión, entre las que mencionó tareas para discapacitados y concientización en materia de género, entre otras. Resalto la continua intervención del Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA) que siguió desarrollando sus labores, con las medidas sanitarias del caso, realizando más de 20.000 atenciones y superando las 15.000 castraciones.

La pandemia y las medidas adoptadas para evitar su propagación afectaron a todas las áreas municipales que vieron resentidas sus actividades, como fue la de Deporte, Cultura, y Turismo, pero destacó que se buscaron soluciones imaginativas que se plasmaron en ofertas para mantenerse cerca y unida a las personas.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp