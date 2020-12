Jofré destacó que pese a la pandemia y la baja recaudación, la Comuna nunca dejó de brindar los servicios en la ciudad

Compartir

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, en diálogo con “Expres en Radio”, destacó el rol importante que la Municipalidad siempre cumplió en la ciudad, pese a que este año fue “difícil”, debido a la pandemia de coronavirus y aseguró que la reserva de dinero con la que se contaba permitió hacerle frente a sueldos de municipales, de cooperativas y también poder mantener la maquinaria con la que se brindaron los servicios esenciales sin pausa desde inicio de año.

“Fue un año difícil para todos, nosotros empezamos con una expectativa muy grande, con un gobierno nacional del mismo signo que el nuestro después de 4 años de haber tenido un gobierno de otro signo, se inició el ciclo lectivo a nivel nacional en Formosa con la inauguración de escuelas hasta que apareció esta pandemia que sin lugar a dudas llegó con todo a la Argentina y a Formosa y nos cambió la forma de vida a cada uno de los habitantes”, comenzó diciendo.

Recordó en ese sentido que “antes por ahí nos abrazábamos, compartíamos un mate, un tereré sin barbijo y pasamos a tener otra forma de vida, a otra forma de cuidarnos, también nos afectó el trabajo, la relación laboral porque hubo muchos comercios que se tuvieron que cerrar al menos por un tiempo por la cuarentena lo que hizo que la recaudación bajara, también la coparticipación y nos costó mucho al principio sobrellevar la pandemia pero pudimos cumplir con lo más importante que fue pagar los sueldos de los empleados, poder pagar a las cooperativas, los alquileres de las maquinarias, no parar nunca de brindar los servicios ni dejar de hacer las obras necesarias, todo porque teníamos un manejo muy ordenado, siempre dijimos que el dinero del fondo, de la gente hay que saber administrarlo con criterio y el nuestro era que siempre teníamos que tener una reserva como en cualquier lugar de la casa, ante cualquier eventualidad y eso ocurrió ahora donde si no teníamos reserva tal vez no íbamos a poder cumplir siquiera con los sueldos de los empleados ni con los servicios que necesitaba la ciudad, la masa salarial de la Municipalidad son alrededor de 96 millones de pesos y nosotros teníamos siempre una reserva que es una masa salarial de unos 100 millones de pesos que nos permitió afrontar todo este tiempo, ahora nos vamos acostumbrando a esta normalidad y las cosas están volviendo a su cauce porque la coparticipación aumentó un poquito, no a los niveles que esperábamos pero ya aumentó más, tenemos buenas expectativas para lo que viene el año que viene”.

Destacó además que “lo más importante que tenemos en cualquier lugar es el recurso humano, para mí el empleado municipal es algo fundamental, creo que desde que se inició la pandemia pasó a ser un trabajador esencial, nunca dejaron de trabajar, y eso tiene que ser reconocido de alguna manera, el empleado municipal nunca fue valorizado o reconocido como debe ser sobre todo en el ámbito de nuestra comunidad, debemos ponernos en el lugar de ellos y darles el reconocimiento que merecen”.

