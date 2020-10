Jofré dijo que pretenden desacreditar la política sanitaria de Formosa

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, indicó que “una vez más Formosa se convierte en el centro de la agenda mediática de las corporaciones, tratando de todas formas de cuestionar a nuestro gobernador, tanto en su legitimidad como mandatario, algo inobjetable porque siempre fue electo con el voto popular, como por las estrictas medidas que se toman para mantener un status sanitario en la provincia, que es ejemplo a nivel nacional, donde podemos ver que lamentablemente hay 1.040.000 contagiados y 27.519 fallecidos por coronavirus, mientras que en Formosa sólo tenemos un total de 166 contagiados y 0 fallecidos”.

“El status sanitario alcanzado es el resultado del esfuerzo y la mancomunión de los miles de formoseños y formoseñas quienes desde el inicio entendieron que el interés general y el cuidado están por encima de intereses individuales y sectoriales”.

“En este estado de emergencia por la pandemia que vive no sólo la Argentina sino todo el mundo no existe una fórmula mágica para atenuar los efectos de las medidas que deben tomar los gobernantes, por el contrario, son decisiones duras y difíciles que no siempre van a satisfacer el abanico de situaciones y problemáticas que se presentan en cada uno de los integrantes de la comunidad”.

Seguidamente, manifestó: “Aún a pesar de las consecuencias de las reglas sanitarias vigentes, la gran mayoría de los formoseñas y formoseñas asumimos las medidas y los protocolos que nos resguardan ante este virus, por eso duele ver algunos referentes de la oposición buscar sacar algún rédito político de esta eventual circunstancia, poniendo en riesgo la vida de las personas y la paz social que es el bien más preciado que hemos logrado y que se sostiene en el tiempo gracias a la alta conciencia social que supo construir la comunidad formoseña”.

“Todos tenemos conciencia que muchos comprovincianos y comprovincianas de distintas partes del país desean regresar a sus hogares, y la gran mayoría respeta el sistema de ingreso ordenado y administrado, delineado e implementado ante esta situación no querida ni buscada por nadie, y que nos pone a prueba permanentemente como comunidad, y nadie más que nosotros queremos que lo hagan, pero debemos entender que nuestra ubicación geográfica y nuestra condición fronteriza, sumado a la gravedad sanitaria de nuestros vecinos, nos hace peligrosamente más vulnerables al ingreso del virus”.

En ese sentido, subrayó “estas realidades las conocemos y vivimos quienes hacemos patria desde este lugar de la Argentina y no aquellos que desde el centro privilegiado del país, sentados en un escritorio y a más de 1.000 kilómetros de distancia, pretenden aleccionarnos sobre la manera que debemos cuidarnos, mientras las cifras que muestra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son de las más desastrosas a nivel país, por más que deseen disfrazarla y tengan la protección de estos medios que pretenden criticarnos”.

Por último, el jefe comunal expresó: “Me permito hacer un llamado a la reflexión y a la responsabilidad de aquellos formoseños y formoseñas que tienen algún grado de representación de la sociedad, para que actúen con la mesura que estos tiempos requieren, ya que son momentos como éstos donde se deben dejar de lado los mensajes de desánimo y odio, que nada construyen y afectan la reconocida convivencia armónica de nuestra comunidad”.