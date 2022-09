Jofré evaluó la gestión municipal, pero aclaró: «no es momento de candidaturas»

Compartir

El intendente de la ciudad de Formosa, visitó el piso de Expres en Radio donde realizó un balance de su gestión y a su vez aclaró que no es momento de hablar de candidaturas. «Nosotros fuimos electos hasta el 2023 y tenemos que trabajar por la ciudad, cuando sea tiempo de ver los candidatos ahí nos prepararemos para ello, creo que con el tiempo que te queda para hacer campaña basta. A la gente hoy en día no le interesa quienes serán los candidatos el año próximo, lo que le interesa es como solucionar el día a día», dijo el ingeniero Jofré.

El funcionario municipal, comenzó diciendo «esta edición de «A Toda Costa» fue un verdadero éxito desde horas tempranas hasta la noche, hubo muchas actividades y todo lo que hizo al tema de las motos de agua, pero a esto también hay que sumarle que hubo un montón de otras actividades como maratón, pesca y otras actividades que dejaron muchas cosas muy buenas a las personas que pudieron participar de los eventos».

«De las competencias de las motos de agua tuvimos la participación de Brasil, Uruguay, Paraguay de diferentes lugares de Argentina, hubo visitantes de toda Latinoamérica. Nos han dicho que quedaron muy satisfechos y me solicitaron que Formosa sea sede permanente de la fecha y también me han planteado armar un regional. Estaban muy entusiasmados y contentos», manifestó.

Asimismo, indicó que ha sorprendido el acompañamiento que tuvieron en el evento «el día que estuvo Lázaro Caballero, había gente viéndolo desde arriba de los árboles, arriba de los vagones de los trenes, para poder verlo. Estaba desbordado el lugar, fue algo que nos sorprendió». Actúo el día de sus cumpleaños y nosotros lo hemos declarado Ciudadano Ilustre de la cultura formoseña. La gente lo acompañó».

Por otra parte habló de la faceta turística que la ciudad está comenzando a mostrar «debemos decir que cambió mucho nuestra ciudad, ahora nos visitan. Nuestra ciudad ha trascendido como un lugar que se quiere conocer, vamos por el buen camino porque hay muchas personas de otras provincias que nos visitan. Todos los que vienen nos dicen que como es lo que no difunden Formosa».

«Hay personas que piensen en venir a vivir a Formosa, me enorgullece mucho que la gente que nos visita por primera vez quiera venir nuevamente y piense hasta en vivir acá. Me enorgullece porque no quería que Formosa sea la cenicienta del Litoral», indicó.

Reloj, cartel luminoso

Bibolini y casilla

«Ya esta puesto el reloj y eso es parte de nuestra historia. Nosotros tenemos guías que se encargan de contarle a las personas cada una de las historias de nuestra ciudad», señaló. «Dentro de poco tiempo estará inaugurado y tendrá un código QR para que la gente apoye el celular y pueda tener la historia de ese objeto que será de donde partirá nuestra peatonal. Lo mismo sucederá con el cartel Bibolini, que fue el primer cartel luminoso, el mismo servía para que los barcos se guíen por la luz de este para saber que estaban llegando a Formosa».

En cuanto a la casilla que esta en Rivadavia y 25 de mayo, hay que decir que era una casilla que funcionaba como un obrador donde guardaban las herramientas los que han construido la casa de Fotheringam, después quedó allí y funcionaba un kiosco, nosotros lo vamos a recuperar y será una oficina turística.

Lote 4

«En la zona hemos realizado un trabajo integra de cuneteo, arreglo de las calles, corte de pasto, iluminación, esto también lo hacemos en diferentes barrios, hemos aprovechado también para inaugurar la plaza del barrio Bernardino Rivadavia, este fue un trabajo en conjunto que lo realizamos con los vecinos».

«De todas maneras, ahí todavía nos queda inaugurar el paseo ribereño que va a estar al costado de la bajada de lanchas, también nos queda mejorar el paseo de los artesanos que hay que reactivarlo como antes de la pandemia», continuó.

Hablar con los vecinos para llevarles las soluciones a sus pedidos, al respecto el funcionario dijo que ellos hoy en día optan por ir a hablar con los vecinos antes de llevar adelante cualquier labor «los que saben de la problemática de la zona son los que viven allí, es lindo dialogar con ellos y ver qué se puede hacer. Hay muchas obras que estamos llevando adelante para tratar de solucionarle el tránsito a los vecinos de las diferentes zonas».

Edificios históricos

Consultado acerca de sí evalúan recuperar todos los edificios históricos, el Intendente aclaró “la arquitecta Hertelendy ha hecho una lista de edificios que están considerados como históricos y eso hay que respetar. Hay muchos lugares que tenemos que recuperar y valorizar para que nuestros hijos y nietos conozcan su historia.En el cementerio Virgen del Carmen estanos llevando adelante unos murales en donde quedará plasmada diferentes géneros y diseños de nuestros artistas, las estatuas que están dentro del mismo también van a ser restaurados porque la idea es que la gente recorra este lugar de noche».

2023

Al hacer referencia acerca de las próximas elecciones y una posible reelección a la intendencia de la ciudad, Jofré expuso «creo que la gente hoy tiene otros problemas y tiene que ver con la inflación, este tema que por ahí no te permite llegar a fin de mes y hace que uno deba rebuscarse de la mejor manera para que los sueldos alcancen, la falta de trabajo también es otro problema».

«A nosotros también nos dificulta mucho la gestión, todos los insumos que utilizamos son muy caros, nos pega en el corazón la inflación».

Moratoria

«Estamos hablando para lanzar una nueva moratoria y lo vamos a hacer porque hoy hay mucha gente que tiene problemas con sus bienes. El momento amerita hablar de moratoria», indicó al respecto.

«Nosotros fuimos electos para el 2023 y tenemos que trabajar, cuando sea tiempo de ver los candidatos ahí nos prepararemos para ello, pero la gente se da cuesta de quien trabaja y quien no. Yo creo que con el tiempo que te queda para hacer campaña basta. A la gente hoy en día no le interesa quienes serán los candidatos el año próximo, lo que le interesa es como solucionar el día a día», expresó.

«Nosotros estamos trabajando a pleno en la gestión, esa es la directiva que tienen todos los funcionarios», aclaró.

«Formosa es una ciudad que está en constante crecimiento, porque vemos barrios nuevos. Tenemos un ejido urbano de 20 mil hectáreas y que de golpe tenemos 38 mil más, es un desafío enorme porque no se han aumentado los ingresos, nosotros con la misma estructura estamos manteniendo. Los que visitan la ciudad ven que esta es una ciudad pujante», explicó.

Transporte

En relación al problema con el transporte, el ingeniero explicó «este es un tema nacional, no debemos sectorizarlo porque si yo resuelvo este problema, tendría que irme como Ministro de Transporte, el problema es el subsidio al transporte y la distribución del subsidio es totalmente inequitativa porque el 83 por ciento queda en nación y el 17 por ciento van a las provincias y no alcanza y la que menos dinero recibe es Formosa».

«De todas maneras, lo estamos trabajando y estamos pidiendo mayor dinero en concepto de subsidio y para no aumentar el precio del boleto, estamos comprando nosotros el combustible, pero hay que esperar a que mejore en los próximos meses porque el Gobierno nacional sabe lo que estamos padeciendo», cerró.

