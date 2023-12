Jorge Brito habló sobre la bomba que tiró Echeverri

El presidente de River se refirió a las declaraciones del «Diablito» y expresó que fueron fruto de la euforia desmedida y que, en un clima de festejo, dijo algo que no quiso decir. Además sostuvo que habló con su «joya» y se mostró arrepentido por las expresiones. Por otra parte, el mandamás «millonario» se mostró optimista respecto a la renovación del contrato al que le quedan doce meses de vigencia.

Probablemente ni el propio protagonista haya tomado noción de la magnitud que tuvieron sus palabras. Cuando Claudio ‘Diablito’ Echeverri expresó que no extenderá su vínculo con River más allá de diciembre de 2024, fecha en la que se termina el acuerdo, el festejo por una nueva estrella pasó totlamente de lado. El “mundo River” se estremeció por completo. Es por eso que Jorge Brito le quiso poner paños fríos a la situación.

“Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que por ahí no es tan así. Lo saludé, estaba mal por lo que había dicho, dijo lo que no quería decir”, sostuvo el presidente “Millonario” en Santiago del Estero. Y agregó, en el mismo tono: «Hay que entender que tiene 17 años, un potencial enorme, un grandísimo jugador, muy querido en el plantel, recién lo estamos conociendo. Nunca tuvimos un problema con su representante, muy buen vínculo humano y futbolístico con él».

Respecto a los pasos a seguir por parte de los de Núñez para poder extender el vínculo con su “joya”, Brito detalló: «Quedan 13 meses para el vencimiento del contrato, seguramente deberemos definir cuestiones que tiene que ver con eso. Él quiere triunfar en River y jugar el año que viene acá. Su representante defenderá los derechos del jugador y nosotros los del club, confío en él y su representante, tiene que ser algo muy bueno para él y muy bueno para el club».

Más allá de la “bomba” que soltó el joven de 17 años que es seguido de cerca por el Barcelona, el mandamás de la “Banda” se mostró confiado y seguro en que las negociaciones llegarán a buen puerto: “Hablé ayer, hoy a la mañana, recién 5 minutos antes de dar la nota… Me contó él, no lo había leído… Claudio me contó que en la euforia por ahí dijo algo que no lo quería decir de esa manera”.

Y cerró el tema con un mensaje a los hinchas “millonarios”: «Confiamos en que se va a resolver favorablemente para el club y el jugador. Que el hincha se quede tranquilo que Echeverri va a jugar el año que viene en River».