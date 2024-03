Jorge González: «Tenemos un Presidente que tiene un discurso cargado de odio»

Días atrás, la custodia del gobernador Gildo Insfrán redujo a un hombre que lo amenazó con un tubo de gas y luego realizó maniobras peligrosas frente a la camioneta oficial. En ese sentido, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, resaltó la “doble vara” con la que está siendo juzgado este hecho y llamó a respetar las normas y reglas que hay en una sociedad, que pasa por un momento “sumamente extraño y cargado de odio”.

En principio, remarcó la importancia de contextualizar esta situación. “El gobernador de la provincia tiene una investidura que siempre hay que respetarla, no porque sea Gildo Insfrán, sino porque representa la decisión de los formoseños de quien debe conducir los destinos políticos de la provincia durante cuatro años”, inició diciendo.

Sobre el hecho, relató que “el Gobernador circulaba en su camioneta, en Formosa todo el mundo la conoce y no tiene polarizados y se puede ver su interior; ahí se produce esta situación que para algunos quienes ven desde la tribuna es una tontería, pero hay que estar en ese contexto y tenemos que entender cuál es el rol de la custodia de una persona con la responsabilidad institucional como la que tiene el Gobernador”.

Siguió su relato, destacando que hay dos aspectos que resultaron muy llamativos. “La persona iba en motocicleta, en el semáforo se acerca al Gobernador y la custodia observa que está con una garrafa entre las piernas, que en sí mismo es un elemento cuya manipulación requiere aspectos de seguridad y tiene una potencialidad explosiva”, expuso.

“Empezó a realizar gesticulaciones y a vociferar cosas y hace que la situación de atención para la custodia del Gobernador que se desplaza en otro vehículo atrás haga que esté en alerta y cuando el semáforo da la luz verde esta persona se pone adelante de la camioneta y hace un movimiento de zigzag, una conducta de altísimo riesgo por lo que se actuó”, manifestó el funcionario provincial.

“Cuando se lo redujo, reacciona y no quiere ser detenida, con golpes y patadas. Se lo detiene y se hace la actuación judicial. Ese es en síntesis el hecho. Hubo una situación objetiva de riesgo objetivo de amenazas para el Gobernador. Y una persona que está preparada para custodiar a otra, tiene que reaccionar ante una situación de potencial riesgo”, especificó el titular de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.

Cabe destacar que el agresor fue liberado en las últimas horas. “Estamos en un contexto sumamente extraño, raro. Si tenemos un Presidente (Javier Milei) que en sus redes sociales tiene un discurso cargado de connotaciones de odio y menciones sumamente agresivas para quienes no piensan como él, en particular con los gobernadores; entonces muchos creen que eso es carta libre para hacer lo que ellos piensan y quieren”, expresó el ministro agregando que “esta sociedad tiene normas y reglas que respetar”.

Sobre los abogados defensores, el ministro González mencionó que “son personas conocidas”. “Una diputada de la UCR que apoyan al Gobierno de Milei, el hijo de un exmiembro de la STJ de la dictadura militar y condenado por delitos de lesa humanidad y una asesora del senador Naidenoff. Es claro por donde viene la orientación”, enumeró.

Por último, destacó la necesidad de mencionar “la doble vara en este tipo de situaciones”. “Quienes juzgan las acciones que se llevaron adelante para cuidar ante un riesgo potencial la integridad del Gobernador y de las personas que se encontraban en ese lugar, no dicen nada respecto de las actuaciones sobre supuestas amenazas al presidente (Mauricio) Macri en su momento o al presidente Milei, que incluso irá a juicio oral y público una persona que arrojó una botella de agua a Milei; ahí está la doble vara”, profundizó.

“Tratan de destruir la credibilidad de una actuación, con un profesional que firma y otros que están en redes sociales tratando de generar una noticia sobre esta situación, con una mirada selectiva de la realidad”, finalizó.