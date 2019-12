Jorge Jofré entregó flamante auto 0Km y se efectuaron sorteos entre contribuyentes cumplidores

Compartir

El viernes 27, en el Paseo La Estación, el intendente Jorge Jofré estuvo presente en el último sorteo del Régimen de Estímulo para Contribuyentes Cumplidores, entregando el automóvil 0Km a la señora Mercedes Espinoza Ayala, vecina del barrio 12 de Octubre, con el número de orden 19984, que resultó ganadora del sorteo realizado el 11 de junio pasado.

Al hacer uso de la palabra, el director de la Agencia de Recaudación, Sebastián Rojas explicó: “este programa lo desarrollamos desde el año 2018 por pedido expreso del intendente Jofré, de reconocer, poner en relieve y dar importancia al aporte de cada vecino que tenga al día sus impuestos municipales. Este aporte es un acto de responsabilidad ciudadana y como tal merece su reconocimiento porque ese esfuerzo permite al Municipio llevar adelante los servicios que prestamos a los vecinos, mejorando la ciudad cada día, logrando comprar insumos, repuestos de maquinarias y pagar al personal, además de adquirir mobiliario y equipos para mejorar el trabajo de las distintas áreas para continuar con las obras de recuperación y mejora del espacio público”.

Por su parte, la feliz ganadora del flamante auto 0km, Mercedes Espinoza Ayala, expresó “me siento muy emocionada y agradecida por el auto que me gane gracias a que estoy al día con mis impuestos y le agradezco al señor intendente Jorge Jofré este regalo. Muchos de mis vecinos me decían “para qué vas a pagar, si no van a mejorar nada”, pero yo veo que en mi barrio mejoraron todos los servicios que presta el Municipio”.

“Ni sabía que había este tipo de sorteos, no creíamos al principio, cuando nos avisaron, y los vecinos me decían que era todo mentira. Ahora les digo a todos los vecinos de Formosa que hagan el esfuerzo y abonen las tasas municipales porque con esos recursos mejora la ciudad y tendrán la posibilidad de ganarse un hermoso premio como este auto que me tocó ganar”, concluyó.

Nuevos sorteos

En la ocasión, también se sortearon una motocicleta de 110cc. y un Smart TV, como también cinco cascos protectores para usuarios de moto vehículos.

La señora Johana Raquel Vargas, DNI 33.588.945, ganó la motocicleta y Elida Virginia Rojas, DNI 11.058.968, se quedó con el Smart TV.

Cabe destacar que todo el proceso del sorteo contó con la fiscalización de la Escribana Lidia Yesica Harmenik, adscripta al Registro Notarial N° 2 de la Ciudad de Formosa.