Jofré: «Tenemos que generar una ciudad que brinde oportunidades»

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio el intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré quien además de hacer un repaso de cómo transitó la Comuna desde el inicio de la pandemia y sus consecuencias también dijo que si bien con todo lo sucedido se retrasó «un poco» el proyecto de ciudad planificado «nosotros seguimos apostando al turismo porque con eso se va a generar trabajo y habrá un movimiento económico significativo».

«Este fue un año bastante complicado para todos, tuvimos que atravesar la pandemia, después se levantaron las restricciones, volvimos a la ‘normalidad’, pero no hay que olvidar que la pandemia no se terminó, hay que seguir cuidándose”, comenzó diciendo para contextualizar.

Añadió que Formosa se encamina hacia la nueva normalidad de manera rápida porque «el sistema de vacunación que implementó el gobierno fue muy exitoso, con un sistema bastante ordenado; también hay que reconocer que el pueblo formoseño quiere vacunarse. Creo que la única salida contra este virus es la vacunación, y por fortuna acá se entendió eso».

Recaudación

«No somos ajenos al golpe que dio la pandemia en cuanto a que bajó el nivel de recaudación, pero afortunadamente después empezó nuevamente como un proceso de recuperación en el entendimiento de la gente que tiene que ponerse al día y aprovechar los descuentos que hay», confió el Intendente al referirse a la situación económica.

Y siguió: «en plena pandemia a los comercios que se vieron afectados los dispensamos del pago de impuesto para que se recuperen, también para el sector de la cultura y la música le sacamos el derecho de espectáculo; de la misma forma a las personas que dejaron de trabajar en sus comercios se les condonó la deuda para que vuelvan al ruedo y no se le cobraba nada para la apertura de su nuevo local. Siempre tratamos de estar junto a la gente porque entendemos que lo más importante es cuidar la fuente de trabajo, cuidar la economía para que haya realmente un movimiento virtuoso dentro de la ciudad que nos ayuda a todos».

Paseo Ferroviario

Por otro lado, al hablar del gran movimiento que se genera en el Paseo Ferroviario señaló que «se convirtió en un polo importante de atracción para la gente, no solo para los que vivimos acá sino también para quienes nos visitan, es un lugar que la familia lo disfruta».

Dejó en claro que era un lugar que hacía falta en Formosa y que «la idea es seguir trabajando en ese sentido».

Los servicios nunca pararon

Al referirse al trabajo de la Municipalidad desde el inicio de la pandemia indicó que «todas las áreas estuvieron trabajando, nosotros hemos tomado la decisión en su momento de que solamente las personas de riesgo no asistan a sus puestos de trabajo».

«Seguimos trabajando sin parar y creo que eso ayudó mucho también a la salud de los formoseños», agregó.

Proyecto de ciudad

Continuando con la entrevista, el Intendente comentó que con la pandemia se retrasó solo un «poco» el proyecto de ciudad que tienen, pero eso no quita que sigan trabajando fuertemente en ese sentido. «La pandemia nos retrasó en el sentido de que había muchas inversiones privadas y a la vez empezamos a realizar un montón de actividades que despertaron a la ciudad y le daban un tinte turístico, todo se frenó, pero nosotros seguimos trabajando y también recuperamos gran cantidad de espacios», comentó.

Reconoció que desde la Comuna se incentiva y se apuesta al turismo porque con eso se genera trabajo «entonces tenemos que generar una ciudad que brinde oportunidades, como Estado tenemos que estar presentes para que los emprendimientos tengan éxitos».

«Formosa está cambiando, y en unos años más será una ciudad que va a crecer en altura y que va a permitir que muchas familias en lugar de alejarse del centro se acerquen», asintió.

Basura

Consultado respecto a la basura y a la gran cantidad de microbasurales que llevan erradicados mencionó que «el arrojar la basura donde no corresponde o sacarla fuera del horario en que pasa el recolector creo que es un tema cultural, y me parece que hay que trabajarlo muchísimo. Hay que tratar de que los vecinos entiendan que la basura debe sacarse en el horario que corresponde porque hay todo un circuito por el cual recorren los camiones».

«Es un problema que va a llevar su tiempo corregir, porque tiene que haber una conciencia de la gente, y creo que quizás deberíamos hacer algún plan que arranque en los colegios y escuelas ya que lo mismo pasaba antes con el uso del cinturón de seguridad o el casco, los chicos enseguida toman conciencia de las cosas. Creo que Formosa tiene un futuro muy grande a mejorar a partir de que se hizo la planta de tratamiento integral de residuos sólidos en el barrio San Antonio donde ya no habrá basura a cielo abierto, y todo lo que sea reciclable va a pasar a un galpón para ello, lo demás estará enterrado y saneado como corresponde», valoró.

Elecciones

En otro tramo de la charla, Jofré realizó una observación sobre los comicios que se desarrollaron este año. «Las elecciones se llevaron a cabo durante un día con mucha lluvia que complicó bastante al electorado. Los resultados a nivel provincial permitieron que se imponga el Justicialismo, y acá en la capital como Lema del PJ no nos fue tan bien, pero teniendo en cuenta el contexto se logró mantener la diferencia».

En este sentido reiteró que el objetivo que se debe tener siempre es «legislar para la gente». «Los vecinos necesitan de personas que legislen para lograr un crecimiento de la ciudad, un ascenso social, que se creen las condiciones de una mejor ciudad, por eso insté a los nuevos concejales que no pierdan ese rumbo», dijo.

Al hacer un análisis de los resultados en capital asintió: «evidentemente tendremos que ajustar algunas cuestiones porque en término absoluto terminamos por debajo de Juntos por el Cambio, evidentemente algo tendremos que ajustar o mejorar, hay algo que a la gente no le está convenciendo y creo que tenemos que escuchar las voces de las urnas y en el tiempo que nos queda tratar de mejorar lo que haya que mejorar y profundizar lo que estamos haciendo bien».

«Tenemos autocritica, también es importante reconocer que nos afectó la pandemia porque muchas personas que en su momento nos votaron vieron afectada su fuente laboral con todos los cierres y esta vez no nos acompañaron», insistió.

Finalmente, al hablar de la planificación de lo que se viene señaló que «es necesario que todos entendamos que se puede tener el mejor proyecto, pero si no tenemos el presupuesto es difícil que lo podamos llevar adelante, por eso insistimos mucho con el pago de los impuestos, porque es lo que nos permite realizar los trabajos en la ciudad».

