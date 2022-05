Jorge Jofré: «Todos los que estamos en política debemos dejar de pensar en el 2023»

Compartir

El jefe comunal, Jorge Jofré visitó los estudios de Expres en Radio e hizo un análisis político, social y económico del país y Formosa donde aseguró que «la gente tiene problemas mas grandes que pensar en quien va a ser candidato».

Jofré comenzó diciendo «en este momento solo estoy pensando en continuar con mi gestión, creo que todos los que estamos en política tenemos que dejar de pensar en el 2023 porque la gente tiene otro problema. Todos están preocupados porque el sueldo no les alcanza, la inflación que esta por las nubes, el faltante de diferentes cosas, la falta de trabajo porque después de la pandemia cerraron muchos puestos de trabajo».

En ese sentido considero que seria muy irresponsable hablar de candidaturas. «Decirle al vecino, mira, ya estoy trabajando para una candidatura, es un error, debemos seguir trabajando para el pueblo» , sentenció.

«Hoy no pienso en ningún cargo, lo que me toque está bien y si tengo que volver a mi casa también esta bien. Creo que nadie es eterno en un lugar. Creo que, si me toca irme, al próximo intendente le dejo una municipalidad ordenada, equipada y actualizada. Hay muchas cosas que hemos logrado», expresó.

Por otra parte contestó a quienes lo tildan de no peronista y dijo:»Soy peronista no obsecuente, y en el gobierno municipal llevamos adelante los postulados de Perón».

Formosa 2040

«Estamos trabajando para llegar a eso. Formosa esta en un camino del crecimiento en vertical, esto impide que el vecino se aleje de los servicios, en el centro hay muchos edificios, en los barrios también se están desarrollando edificios en altura que yo creo que es. Formosa y Clorinda pueden tener su carta orgánica algo que le permitirá acceder a un montón de beneficios», expuso.

Transporte

Jofré, consultado acerca del subsidio del transporte señaló «las provincias tengan que subsidiar el transporte del AMBA, es una falta de justicia social. Del cien por ciento del subsidio, solo el 18 por ciento se reparte a las provincias y el 82 por ciento va a Capital Federal y al AMBA, es por ello que tienen el pasaje a 18 pesos, mientras que en cualquier lugar del país la tarifa están entre 40 y 60 pesos y de ahí para arriba porque hay lugares en donde se paga casi 100 pesos, eso realmente es una equidad y creo que se tiene que redefinir este tema y tratar de que los fondos que vienen para el impuesto al combustible para subsidiar al transporte se redistribuya».

«Hay un proyecto que estaba por presentar la provincia de San Juan en el que se tendrá en cuenta la cantidad de personal que trabaja en cada empresa, las unidades que tienen y los kilómetros recorridos y dejar de dar ese reparto a ojo», añadió.

Asimismo, indicó que «si hablamos de federalismo, creo que eso se tiene que dar en el verdadero sentido y las provincias tienen que equitativamente recibir el subsidio del transporte porque el formoseño que vive en los barrios y necesita trasladarse al centro tiene los mismos derechos que el que vive en Buenos Aires».

«Esta misma situación se da con el valor del agua y de la electricidad, ellos tienen los valores más baratos. Creo que tenemos que dejar más la centralización y mirar hacia el interior y tratar de que nosotros podamos desarrollarnos porque la gente se va a vivir allá porque gana más y gasta menos», añadió.

Iluminación

Al respecto comentó «la dirección de Electrotecnia, que está a cargo de Fabian López Ortiz trabaja muchísimo, creo que es una de las direcciones que uno mas lo va a ver por la calle llevando respuestas a los vecinos. Son muchos los puntos lumínicos que tiene la ciudad y algunas veces en algunos lugares se rompe el artefacto y hay que repararlo, pero en general creo que esta bastante bien mantenido el sistema lumínico de la ciudad y en muchos lugares hemos logrado colocar lámparas led, también hay que tener en cuenta donde son vandalizados nuestros artefactos que no son baratos».

Obras

Consultado acerca de las obras que lleva adelante la Comuna, Jofré indicó «es un gran esfuerzo y la verdad es que hay calles que necesitan asfaltarse y hay otras que hay que realizarles mantenimiento, pero cuesta porque cuando arreglamos un lugar salta en otro lugar y los trabajos nunca se terminan, todo esto con el limitante del precio de los materiales porque todo lo que es asfalto está a precio dólar, al igual que las maquinarias. Hemos firmado una pavimentación de la avenida Los Pioneros que esta por comenzar, lo mismo en el barrio San Miguel, además estamos peleando si podemos reactivar los trabajos sobre la avenida Los Constituyentes».

«Además estamos haciendo un estudio para ver si podemos realizar un pavimento, pro no el tradicional si no que es pavimento en frío y queremos implementarlo en las calles en las que circulan los colectivos, estamos comprometidos con esa cuestión», explicó.

Proyectos para la ciudad

En relación a cómo se está trabajando para frenar el desorden en hora pico en la zona del centro, el Intendente manifestó «se esta trabajando en un reordenamiento vehicular, estamos haciendo esto con la Dirección de Tránsito, también se van a comenzar a aplicar las ordenanzas en cuanto a los estacionamientos porque se ven muchos autos en doble fila y en lugares no habilitados y el parque vial ha aumentado mucho en la ciudad y seguro va a requerir también tomar ciertas medidas y vamos a trabajar en el ordenamiento del tránsito».

«El Estacionamiento Medido dio soluciones y también hay muchos estacionamientos particulares habilitados, esto es algo que se va a tener que hacer como en las grandes capitales en donde hay que dejar espacios libres para que se agilice el tránsito», explicó.

«Se que hay un proyecto para hacer un puente sobre el Pucú y que este conecte con la avenida Maipú y esto permitirá descomprimir el transito hacia la Nueva Formosa y todos los barrios que están para esa zona. A medida que se van construyendo nuevos barrios, hay que ir viendo la manera de que se descomprima el tránsito generando calles alternativas. La avenida Néstor Kirchner está colapsada justamente por ser la única arteria que va hacia la Nueva Formosa», explicó Jofré.

Además, señaló que la avenida Alicia Moreau de Justo se comenzará a pavimentar, además se iluminará todo el trecho.

Pago de servicios

«Los vecinos responden a medias con el tema de los pagos de los servicios. Los barrios no pagan el cien por cien los servicios, solo llegamos al 60 por ciento. Hay muchos que no pagan nada de acá sacaremos el dinero para poder pagar algunas obras que la gente necesita», aseguró al respecto.

Copa Argentina

Por último hizo referencia a la Copa Argentina, «tenemos que gestionarla nuevamente porque nosotros hemos perdido nuestra plaza por la pandemia. Tenemos buen contacto con la gente de Copa Argentina, pero tenemos que volver a arreglar nuestro estadio. Ojalá que en algún momento podamos volver a traer ese espectáculo a Formosa».

