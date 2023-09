Jorge Lanata recibió el alta y continuará en reposo hasta el lunes en su domicilio

Finalmente, este sábado Jorge Lanata recibió el alta y pudo abandonar la Fundación Favaloro para continuar con su recuperación en su domicilio. La información fue confirmada por la periodista Cecilia Martí en TN Fin de semana. “Es una buena noticia después de una reinternación que había tenido esta semana. Recordemos que el lunes había tenido el alta después de 19 días. Y, como frente a una infección que no se sabía muy bien a qué se debía había levantado fiebre, se decidió que volviera a internarse”, explicó la columnista de TN.

Y señaló: “Era justo el día de su cumpleaños. Pero, por precaución, lo mejor era que estuviera monitoreado. Así que volvió a internarse. Pero ya en el día de hoy tuvo el alta. Va a estar en reposo hasta el próximo lunes. Pero, conociéndolo, sabemos que en cualquier momento va a empezar con todas sus actividades en la radio y en su programa de televisión”.

El lunes pasado, en horas de la noche, Lanata había podido regresar a su hogar tras 19 días de internación. El periodista de 63 años había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratar una infección urinaria bacteriémica. Y, según pudo saber Teleshow, la idea era que continuara su recuperación en su domicilio y, de momento, no retomara sus tareas al frente de PPT (ElTrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Sin embargo, en la mañana del martes se supo que el periodista había sido ingresado nuevamente a la terapia intensiva del nosocomio. Poco después de las 13 horas, se emitió un comunicado oficial sobre su cuadro de salud. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge Ernesto Lanata reingresó a la institución con un cuadro febril. Se le están realizando los estudios correspondientes, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico que se determine”, rezaba el escrito, firmado por los doctores Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Matías Fosco, Director Médico.

Un rato antes, en los primeros minutos de su programa de radio, Jesica Bossi había dado detalles de la situación de Jorge. “Levantó algo de temperatura y decidieron que volviera a la Favaloro por precaución para estar bien cuidado y monitorearlo. Pero él está bien”, aseguró la periodista a cargo de la conducción. Además, los columnistas bromearon sobre el cumpleaños de Lanata, lo poco afecto que es a las celebraciones y lo rica que es la torta de manzana que suele llevar a la emisora.

Cabe destacar que en el primer parte médico de su internación, la Fundación destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “El señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, se pudo leer en el comunicado emitido el 25 de agosto.

El lunes 4 de septiembre, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, regresó al programa DDM (América) tras haber estado ausente más de una semana en el panel. Allí, la conductora Mariana Fabbiani le había preguntado a la panelista sobre la salud de su marido. “Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días…”, apuntó.

Relacionado