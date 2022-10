Jorge Sampaoli, en la mira de un importante equipo de Europa tras abandonar el Marsella

Compartir

Tras acumular su cuarta derrota en siete partidos disputados por el campeonato español, la continuidad de Julen Lopetegui es uno de los puntos que se plantea la dirigencia sevillista de cara a lo que resta de la temporada que acaba de empezar y con compromisos muy importantes por delante como la Champions League, en la que se ubican últimos en el grupo G.

Sin embargo, el balón sigue rodando y, después de la caída ante el Atlético de Madrid por 1-0, el técnico español dirigió la práctica del día siguiente que estuvo marcada por la tensión, con algunos jugadores encarándose con aficionados por el presente del equipo, mientras la cúpula directiva estudia la contratación de Jorge Sampaoli para suplirlo en el banco.

En el caso de que se produjera la salida del ex técnico del Real Madrid, y según indicó el periódico Marca, el argentino tendría algunas condiciones para recalar en el conjunto blaquirrojo.

El medio en cuestión informó que si avanzaran las negociaciones, el ex entrenador del Marsella y la selección argentina, analizaría algunos puntos claves tales como el armado de la plantilla, la cual está compuesta en su mayoría por jugadores veteranos.

Su idea sería rejuvenecer el plantel con futbolistas y el mercado de invierno post mundial sería un buen escenario para ello.

Además, también entraría en juego la duración del contrato que se le proponga ya que planea hacer un proyecto a largo plazo. Desde España indicaron que dos años sería lo ideal y que llegaría con un equipo de ayudantes de su confianza.

Finalmente Marca destacó que el argentino no quiere poner objetivos que parezcan lejanos o irreales debido a que su principal tarea sería la de estabilizar al equipo para luego sí luchar por grandes desafíos como la Champions League o el título de la liga.

Cabe recordar que Jorge Sampaoli ya dirigió al Sevilla en la temporada 2016-2017 antes de negociar con la Asociación de Fútbol Argentino para tomar las riendas del conjunto albiceleste de cara al Mundial de Rusia 2018.

En aquella etapa el entrenador hizo un buen papel y alcanzó a terminar cuarto con 72 puntos en el campeonato doméstico. Después de su irregular paso por la selección argentina, en la que se despidió en octavos de final al caer frente a Francia por 4-3, el entrenador pasó por el Santos de Brasil en diciembre de aquel año, el Atlético de Mineiro en 2019 y el Olympique Marsella de la Ligue 1 en 2021.

