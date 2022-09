José Delguy: «Hoy más que nunca el país necesita consenso y no disenso»

Compartir

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio el concejal capitalino de «Valores Ciudadanos», José Delguy quien llamó a la unidad política ya que la Argentina necesidad unión y no peleas. «Hoy más que nunca el país necesita consenso y no disenso», aseveró. También resaltó que pese a la situación económica la gestión municipal se enfoca «en gestionar presupuestos, obras y acciones» para dar respuestas a los vecinos.

Primero, el edil habló de la «grieta» que divide a los argentinos y lamentó que sea de «odio». «Hoy se puso de moda una grieta, pero que lamentablemente tiene mal camino porque es por el odio y no por una competencia sana», dijo.

En este sentido indicó que para trabajar en el Honorable Concejo Deliberante «uno piensa en todos». «En el Concejo representamos a todo el sector que nos votó, pero también a todos aquellos formoseños que no lo hicieron, y creo que en eso se basa la construcción política», señaló.

Seguidamente, Delguy dejó en claro que «hoy más que nunca el país necesita consenso y no descenso, necesita un grado de dirigencia que tenga representatividad y dé respuesta real, es decir, necesitamos tener un grado de responsabilidad verdadero y dirigencial al nivel de la sociedad».

Resaltó que para salir adelante es importante conocer el pasado «para saber de dónde venimos», pero que también es muy bueno mirar al futuro. »En ese sentido, las veces que hemos hablado, que vamos a trabajar en los barrios salimos siempre con la palabra, con la verdad y los hechos», insistió.

«Para hablar de promesas en el discurso se necesitan recursos, y si hay algo que hemos demostrado en la gestión de Jorge Jofré es puntualmente enfocarnos con cada una de las cosas que dijimos, pero también de gestionar constantemente para que Formosa día a día esté mejor, en esto el vecino no va a dejar mentir», continuó.

«Siempre nos hemos acercado a todos los lugares y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros nos debemos a cada uno de los vecinos de la ciudad», añadió el concejal.

Evitar rivalidades

Por otro lado, el edil insistió en evitar las rivalidades que no suman para sacar adelante a la ciudad. «Estamos en un contexto nacional que tenemos que trabajar para la Argentina, nos debemos sentar, planificar, trabajar, persuadir, generar proyectos superadores y evitar todo tipo de rivalidad que hoy lo único que hace es afectar a aquellos que menos tienen»; dijo.

«Hoy en día los pobres se están peleando con los pobres, la necesidad que hay en cada uno de los barrios es real y no es solo una cuestión de Formosa», lanzó.

Explicó que «somos una provincia joven en función y referencia de muchas provincias de la Argentina», pero que «justamente quienes venimos arrancando en la construcción política tenemos que tener una responsabilidad real en construir un país mejor, nos debemos al futuro de nuestros hijos o nietos; porque esto no se soluciona en 10 años».

Nueva generación de políticos

En otro tramo de la entrevista, el edil fue consultado por la figura de jóvenes que van surgiendo en la política. «La política vieja, actual y la del futuro tiene que ser la misma», resaltó y añadió: «la política vieja lo que tiene es la gran experiencia de haber transitado determinados momentos, todo se tiene que combinar para generar lo mejor para cada uno de los ciudadanos, siempre dije que no podemos tirar por la ventana a nadie, y tampoco no podemos permitir que gente que no tenga el nivel necesario ingrese a la política porque lo único que hace es afectarla».

«Constantemente tengo la suerte de estar rodeado de gente capacitada, con experiencia, de tener en este caso a un referente tan importante como lo es el intendente Jofré, quien lejos de decirte que no a las cuestiones, es muy permisivo y las veces que uno piensa distinto te hacer ver las cosas para no equivocarte porque ya las vivió; en esto sirve la combinación de la dirigencia, para trabajar en un consenso y generar un mejor proyecto», continuó diciendo el mismo.

El camino es el consenso

Para Delguy el «camino» siempre es el consenso «donde el odio no tiene que estar presente, y debemos demostrar con capacidad técnica e ideológica que a través del debate podemos lograr grandes cosas».

«Lastimosamente en muchos sectores están pensando de qué forma llamar la atención de la ciudadanía, van con el show mediático, hacen cualquier aparición a través de las redes sociales para figurar en medios locales o nacionales y eso no sirve porque alientan el odio», dijo.

«Nosotros queremos una política con justicia social que es lo que realmente representa el peronismo, tener esa soberanía política e independencia económica a través de los hechos concretos, y en eso nos vamos a concentrar», expresó.

Finalmente dejó en claro que «pese a la situación que esta atravesando el país, nosotros nos enfocamos en gestionar presupuestos, obras, acciones que mejoren y modifiquen la vida de cada uno de los vecinos».

