José Delguy: “Las críticas a la gestión del Municipio son respondidas con más trabajo”

El candidato a concejal de “Valores Ciudadanos”, José Delguy, afirmó que no se detendrá a responder a quienes en la aspiración de una banca basan su campaña en la búsqueda de confrontar a través de mentiras y falsedades.

“Aquellos que actúan de esa manera son desconocidos en los barrios. Nunca se los vio, salvo en alguna ocasión electoral y, por lo tanto, desconocen la ciudad y las aspiraciones de los vecinos y vecinas”, subrayó.

Seguidamente, sostuvo: “Queremos marcar desde lo positivo todo lo que la gestión del intendente Jorge Jofré, de la cual formamos parte, hizo para transformar la ciudad, trazando un programa sustentable y previsible con un horizonte de crecimiento poblacional por lo menos a veinte años”.

En ese sentido, resaltó que “en cada contacto que tenemos con los vecinos y vecinas, desde la gestión y ahora en este proceso eleccionario, vemos que quien siembra con el corazón puesto en el pueblo cosecha afectos y adhesiones. Y eso es lo que ha hecho el intendente Jofré junto a todo su equipo”.

“El diálogo permanente con la comunidad ha permitido el diagnóstico preciso de cada problemática y en cada área que nos toca actuar se trabaja en red para un abordaje multidisciplinar de las situaciones que siempre son complejas”, dijo.

“Eso ha permitido que el Municipio optimice recursos para avanzar sobre los problemas crónicos, que demandan mucho presupuesto, con obras públicas que tienen la característica del Modelo Formoseño, realizadas para que perduren, por y para el pueblo”, añadió.

Recordó que el Municipio tuvo en el transcurso de la gestión mayor tamaño del ejido urbano con el mismo presupuesto, pero en la unidad de concepción y de acción con el gobierno provincial las demandas de vecinos y vecinas siempre son resueltas.

“En un Municipio transparente y de puertas abiertas, nadie puede en su sano juicio decir que no estamos a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos una ciudad integrada, moderna, inclusiva y con perfil turístico, con una Municipalidad presente, aunque algunos y algunas que recién salen de sus cómodas oficinas no perciban el antes y el después que marca la gestión del intendente Jorge Jofré en la ciudad”, concluyó.

