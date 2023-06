José Luis Gioja se mostró conforme con el fallo de la Corte

Minutos después de que la Corte Suprema de Justicia sostuviera que la candidatura de Sergio Uñac para el cargo de gobernador en la provincia de San Juan es inconstitucional y que no podrá ser candidato nuevamente en las elecciones, el exgobernador y candidato también peronista José Luis Gioja se mostró conforme con el fallo.

«La Constitución es para respetarla. No soy abogado, pero tengo sentido común», señaló Gioja, que llevó a Uñac como vicegobernador en 2011. «El artículo 175 de la Constitución dice claramente que el gobernador y el vice duran en sus cargos cuatro años y pueden ser reelectos hasta dos veces. Está clarísimo», agregó Gioja.

«La Corte está siendo justa pero es injusta. Dos días antes de la veda la Corte suspende la elección con una preventiva. Lo que decidió hoy lo tendría que haber decidido el 9 de mayo y no suspender la elección», remarcó Gioja en diálogo con Radio 10.

«El expediente lo tenían desde hace un mes y medio, el atropello es suspender la elección y en Tucumán lo mismo, -reclamó Gioja-. Estaba todo armado, en la recta final y así municipaliza la elección».

Y lanzó una crítica directa a Sergio Uñac: «Tucumán con buen criterio suspende toda la elección, acá para hacerse los vivos o no se qué, suspenden solamente la de gobernador y vice, cuando la Constitución provincial en su artículo 185 dice que la elección a gobernador debe ir en forma conjunta con la diputados provinciales y eso no pasó». En mayo de 2011, el entonces gobernador Gioja lograba imponer una enmienda a la constitución de San Juan. La reforma del texto de la provincia que promovió Gioja a través de un plebiscito en el que obtuvo un 65% de votos afirmativos-, le permitió habilitarse para un tercer período como mandatario provincial.

Uñac fue vicegobernador de Gioja entre 2011 y 2015. En 2015 fue elegido gobernador y en 2019 reelegido. Por el artículo 175 de la Constitución provincial no se podía presentar a un nuevo mandato.

¿Cuál es la carta que juega Uñac? Sostiene que el cargo de vicegobernador preside la Cámara legislativa y que por lo tanto es un cargo separado al del binomio ejecutivo y ello hace que no puede ser contabilizado como una primera gestión la vicegobernación de Uñac entre 2011 y 2015.

Al confirmarse la candidatura de Uñac, en abril la oposición anunció que iría la Corte Suprema de Justicia para impugnar la candidatura a Uñac. «No caben dudas que ninguna persona puede presentarse si ya ocupó en forma consecutiva cualquiera de los cargos a gobernador o vice», afirmó Sergio Vallejos, candidato a gobernador por Evolución Liberal, a Clarín.

Relacionado