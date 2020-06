José Luis González, es el fichaje argentino número 24 en el vóley de Francia

Compartir

El Saint-Nazaire de Francia hizo oficial el fichaje de José Luis González. El opuesto mendocino que tuvo una abrupta salida del Syrou de Grecia, será compañero de Maximiliano Chirivino y extiende la Legión Argentina en Francia a 24 atletas.

Vivió un calvario para salir de Grecia producto de la pandemia del coronavirus COVID-19 y llegó a Argentina hace apenas una semana. Sin ir más lejos todavía cumple aislamiento absoluto junto a su mujer y su hijo, que siempre estuvieron a su lado. Sin embargo, en este mercado que no para de moverse, se le dio rápido el acuerdo para sumarse al Saint-Nazaire de la segunda categoría de Francia.

Después de haber conseguido la repatriación a la Argentina, la Liga de Grecia decidió terminar el certamen con un Final 4 en el que deberá jugar Foinikas Syrou. Esto abrió un conflicto inevitable. “No tuve otra opción que volver, porque en 70 días solo se dio esta oportunidad y no se cuánto tiempo más deberíamos esperar para regresar a casa”, le había dicho Pepe a medios griegos.

Lo concreto es que desde el 12 de marzo que entrenaron por última vez, la dirigencia de Syrou le soltó la mano al mendocino. Nunca más pagaron los salarios del plantel (esto es lógico), no les consultaron a los jugadores sobre el regreso a la competencia pese a que todo el mundo ha suspendido sus torneos y muchos jugadores ya no están en Grecia. Tampoco le pagaron los pasajes de regreso, un hecho que será foco de conflicto porque es parte del acuerdo contractual y la suma ronda los 10 mil euros.

Por suerte para el argentino, mientras completa la cuarentena para disfrutar de una Mendoza que poco a poco vuelve a la normalidad, el futuro cercano ya está escrito.

En Francia, José Luis González fue MVP en la 2018/19 cuando le dio el ascenso y título al París Volley. Un año antes había jugado en el Ajaccio.

La legión argentina

en Francia llega a 24

LIGUE PRO A FEMENINA: Bianca Farriol, Yamila Nizetich (Béziers), Elina Rodríguez y Nicole Edelman (Nancy Vandoeuvre).

LIGUE PRO A MASCULINA: Nicolás Méndez, Alexis González, Ezequiel Palacios (Montpellier), Sebastián Closter (Toulouse), Facundo Santucci (Rennes), Franco Massimino (Chaumont), Agustín Loser, Matías Sánchez, Luciano Palonsky (Tourcoing), Maximiliano Gauna (Arago de Sete), Martín Ramos, Nicolás Uriarte, Lisandro Zanotti, Nicolás Zerba (Narbonne) y Matías Giraudo (Nice).

LIGUE PRO B MASCULINA: Tomás Ruiz, Manuel Balagué (Saint Quentin), Maxi Chirivino, José Luis González (Saint Nazaire) y Juan Manuel Méndez (Mende Volley Lozere).