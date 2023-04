José Martins: «La agroindustria no es un problema, es parte de la solución»

El Seminario organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sobre “Oportunidades para el Desarrollo Federal Argentino” tuvo como objetivo ser un espacio para analizar la actualidad de la economía de Argentina, y los desafíos y las oportunidades para un desarrollo federal, inclusivo y sustentable cuyo pilar central sea la agroindustria. “Queremos volver a presentar los ejes de nuestra propuesta, sus implicancias, los resultados posibles, Argentina necesita al agro para salir de esta crisis que estamos atravesando”, explicó José Martins, Coordinador General del CAA.

“Somos un espacio totalmente abierto, federal, con representación de todos los eslabones de la cadena, con fuerte presencia de todas las economías regionales”, dijo José Martins, contando acerca de Consejo, y agregó que “es un espacio que va mucho más allá de la cadena granaria, es agroindustria, es más amplio e incluye a 36 cadenas de valor”.

Luego, aclaró que el CAA no está vinculado a ningún sector, ni línea de pensamiento político. “Estamos a disposición para sentarnos a dialogar absolutamente con todos; creemos en la necesidad de crear consensos con todos los sectores de la economía nacional, trabajadores y movimientos sociales, es por eso que hoy hemos convocado a economistas referentes de los distintos partidos políticos para compartir y discutir la estrategia de desarrollo federal inclusivo, sostenible, productivo, sustentable y exportador”.

Por otro lado, José Martins dijo: “En este poco tiempo que llevamos trabajando, hemos dado muestra de nuestra vocación de colaborar”, explicando que desde el CAA se presentaron varios proyectos relacionados a las principales necesidades del sector. “Que picardía el tiempo perdido, hubiese sido de muchísimo ayuda en esta crisis de la sequía, especialmente por la falta de aprobación de la ley de inversión agroindustrial”, dijo Martins.

En el panel de efectos de la sequía, Nelson Illescas, del CAA, informó sobre algunos números que reflejan el impacto del fenómeno climático en la economía: una caída de 21.291 millones de USD en exportaciones, 7.794 millones de USD que se dejarán de recaudar en esta campaña, 25.717 millones de USD menos del PBA, y una caída del 3% en relación al PBI. En ese mismo panel, la Lic Diana Mondino comentó los impactos en la macroeconomía que se sufren debido a la sequía. En el cierre, se volvió a insistir que las consecuencias profundas de esta sequía se podrían haber paliado de haber tenido un Plan como el que el Consejo propone.

“Acabamos de lanzar una propuesta integral de políticas agroindustriales para el próximo decenio”, indicó Jose Martins, y agregó: “Argentina no ha tenido, ni tiene una política agroindustrial; siempre nos hemos manejado con medidas particulares de los distintos gobiernos. Necesitamos y tenemos que trascender un período de gobierno, necesitamos previsibilidad”.

“Estamos convencidos que tenemos una oportunidad, nosotros producimos lo que la demanda mundial necesita. Pero no basta con decirlo, tenemos la obligación moral de convencer a la política y a la sociedad económica que esta oportunidad es real. Pero venimos perdiendo oportunidades”. expresó y destacó: “La agroindustria no es un problema, es parte de la solución. No necesitamos subsidios. Este es un sector dinámico que se adapta a un contexto cambiante, para mal o para bien. Quedó demostrado todo el potencial, basta mirar los ingresos de divisas de la agroindustria para el país en los últimos años”.

