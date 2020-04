José Romero Feris y su esposa tienen coronavirus

Compartir

Linkedin Print

El ex gobernador de Corrientes, José Antonio “Pocho” Romero Feris y su esposa Marly Brisco tienen coronavirus y se encuentran en buen estado de salud asistidos en su domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó el hijo de ambos, Juan Alberto Romero Brisco.



“Se confirmó el positivo de Covid-19 de papá”, dijo Romero Brisco y señaló que días atrás se había confirmado el mismo diagnóstico a su madre, la ex legisladora nacional Marly Brisco.



Tras confirmar que la pareja contrajo coronavirus, Romero Brisco detalló en declaraciones a Radio Dos que “están aislados en su domicilio y a la espera de evolución», pero destacó que «lo importante es que están en buen estado clínico”.



El hijo del ex gobernador y ex senador nacional del Partido Autonómista de Corrientes, mencionó además que ninguno de sus padres viajó al exterior y que no tienen idea de dónde contrajeron Covid-19.



Finalmente, detalló que la pareja fue separada dentro de su domicilio en Buenos Aires para que no tengan contacto.