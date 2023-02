Josep Guardiola explicó la suplencia de Julián Álvarez en Manchester City

Luego de lo que fue el empate 1-1 frente a Leipzig en Alemania por la ida de los octavos de final de la Champions League y previo al duelo del próximo sábado ante Bournemouth que lo puede dejar como líder de la Premier, Josep Guardiola dialogó otra vez con la prensa y explicó a qué se debe la suplencia y escasez de minutos de Julián Álvarez, una de las cartas importantes que tiene en el ataque.

Pep, quien no ensayó modificaciones a lo largo de todo el encuentro disputado contra los germanos, puntualizó por qué no mandó a la cancha al delantero argentino: “Estuve a punto de poner a Julián en la segunda parte cerca de Erling para ser más agresivos, pero concedimos un gol”. Vale mencionar que los ingleses se pusieron en ventaja en la etapa inicial a través del argelino Riyad Mahrez, pero al minuto 70 fue el croata Josko Gvardiol (aquel al que Messi gambeteó antes de asistir a Álvarez en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar) anotó el empate que sería definitivo.

Guardiola había sido terminante a la hora de responder por qué no había realizado sustituciones contra Leipzig: “Tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones”. Así las cosas, el Araña fue uno de los deportistas que miró todo el trámite desde el banco, reforzando una tendencia desde que retornó al City tras el Mundial: fue suplente en 9 de 15 encuentros, apenas ingresó en 5 y para colmo en dos de esas ocasiones fue para disputar el tiempo de descuento.

En los últimos días, el periodista San Lee, que cubre el día a día del costado celeste de Manchester para el medio The Athletic, analizó: “Es bastante simple en realidad. Julián Álvarez es un excelente futbolista, el City lo tiene en gran consideración incluso antes de ganar el Mundial, pero Haaland le supera. Guardiola quiere más control que fútbol directo esta temporada y eso significa que, normalmente, juegan Haaland y De Bruyne. Cuando Álvarez ha sido titular en Premier es cuando Kevin De Bruyne no ha jugado”.

Su análisis, recogido por varios medios europeos, prosiguió: “Haaland es la primera opción y De Bruyne es una parte clave y el que le acompaña. Puede parecer extraño que un campeón del mundo no juegue demasiado, pero hay que verlo de esta manera: Foden, canterano del City y excelente jugador, tampoco entra en el equipo. Se trata de lo que necesita el equipo, no de la reputación del jugador”.

Lo cierto es que Álvarez acumuló 29 presentaciones desde que llegó a Manchester y sumó 9 goles entre todas las competencias. Números nada despreciables si se tiene en cuenta que fue titular en 12 oportunidades. Álvarez, que marcó 4 tantos en 5 titularidades durante el Mundial, buscará seguir martillando con rendimientos su lugar en el City: el próximo sábado visitará al Bournemouth por la Premier League y tres días más tarde enfrentará al Bristol City por la FA Cup.

Relacionado