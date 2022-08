Joven denunció estafa virtual y pidió a la gente que tome «precauciones»

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Carolina, una joven que fue víctima de estafa virtual, relató lo que le pasó y pidió a la sociedad a que tome sus precauciones cuando compre algo a través de redes sociales. También lamentó que cuando se acercó a radicar la denuncia en sede policial notó que «la juzgaron» por haber realizado la transferencia. «Ya sé que peque de ingenua, pero a cualquiera le puede pasar, dejen de culpar a las víctimas», lanzó.

Al comenzar a relatar lo ocurrido indicó: «necesitaba comprar un tubo de gas, entonces ingresé al Facebook para ver los precios e ir comparando. Encontré una publicación donde decía que vendían tubos de gas y que hacían envíos a todo el país, mostraban la imagen que trabajan con Correo Argentino también».

Tenido en cuenta la situación económica, comentó que uno se «rebusca» y que «por eso me contacté con esa página y le pregunté si tenían disponible el tubo de gas, me respondieron que sí y que hacían envíos a domicilio. Yo le dije si me podía traer en el momento, pero me respondieron que estaban en el interior y que al otro día les tocaba hacer envío en Formosa capital; pedí un numero para contactarme, la característica era de Misiones, en ningún momento pensé que se trataba de una estafa».

«A mi tía le comenté que conseguí una empresa que vendía tubos de fábrica a precios accesibles, como ella también necesitaba me pidió que le compre uno», siguió diciendo la mujer.

«Les pregunté si trabajaban con Mercado Pago y me respondieron que, si y que solo ese era el medio de cobranza para no manejar efectivo y evitar ser asaltados», añadió.

Asintió Carlina que la persona con la que habló le hizo la «psicológica» de manera increíble y muy convincente «porque todo tenía sentido, parecía seria la cosa, jamás sospeché de nada; me dijo que el chofer iba a andar por mi zona tipo 17:30 horas y que era él quien se encargaba de todo. Hasta ese momento todavía no había pagado nada».

«Luego el supuesto dueño con el que hablaba se comunicó conmigo y me dijo que el camión estaba cerca y me pidió que le haga la transferencia, que había garantías y demás. Yo estaba con mi nenita afuera esperando el camión, ella con su inocencia me dijo ‘mamá ahí traen el gas’ porque dio la casualidad de que justo frente a mi casa paró una camioneta que en la parte de atrás tenía una carpa, vi que el chofer estaba mirando y buscaba papeles, entonces supuse que era el del gas», continuó relatando.

Agregó que mientras pasaba esto, la persona con la que trataba por teléfono le insistía para que haga la transferencia. «Yo le pasé la plata y justo dio la casualidad de que la camioneta se fue e inmediatamente me bloquean del teléfono», aseveró y además confió que «no sé si lo de la camioneta fue casualidad o ni, pero lo cierto es que todo coincidía».

«Comencé a llorar porque nunca pensé que me podía pasar. Lo único que conseguí es que me juzguen y me digan ‘hubieras esperado que te bajen el tubo primero’. Como uno es tan bueno no piensa que le puede pasar esto, hasta que pasa, y ahí recién aprendes», dijo indignada.

Por otro lado, la mujer que se lanzó a investigar a su estafador confesó: «yo tengo un primo que trabaja en Fiscalía en el sur del país, quien me averiguo por el CVU que se trataba de una persona de Misiones».

Consultada si denunció el hecho ante la Policía dijo que sí y que dio todos los datos con los que cotaba, pero lamentó la atención que recibió por parte de efectivos de la fuerza. «La Policía de acá me dijo que esto es cosa de todos los días, hay diferentes tipos de estafas. Lo que pasa es que los uniformados nunca se ponen en el lugar de uno, te toman como que te pasó por boba y no pueden hacer nada, pero en realidad ellos no deberían juzgar a quienes fuimos víctimas», señaló y añadió que «cuando fui a la Policía me dijeron de mala gana ‘le transferiste la plata’, yo le dije que sí, y me hicieron seña con la cabeza, les dije que a cualquiera le puede pasar».

También denunció lo ocurrido en las redes sociales, justamente para advertir a otras personas y que no caigan en la estafan. «A este sujeto lo escraché en grupos del compra y venta de Posadas (Misiones), inmediatamente me comenzó a escribir gente y me informaron que él se dedicaba a eso, que anteriormente estuvo preso y que no se sabe si esta preso ahora o no, pero que hasta a la propia familia le robaba».

«Entiendo que fui tonta, pero hago público lo que me pasó porque no quiero que le pase a alguien más», insistió.

«Estamos solos en todo esto, a mí me robaron 18.000 pesos, la plata no la voy a recuperar, pero quiero advertir a la gente sobre este tipo de hechos. Muchos quizás dicen ‘te pasó porque no te avivaste’, pero nadie está exento, a cualquiera le puede pasar», reiteró.

«Los delincuentes utilizan diferentes métodos para sacarte plata, les aconsejo a la gente que no confíe y no entregue dinero sin antes tener en su poder el producto», cerró diciendo Carolina.

Es importante decir, que casos como el de Carolina permanentemente suceden y van en aumento, es por ello que desde la Policía de Formosa advierten a la población en general, sobre las maniobras fraudulentas que se potenciaron luego de la pandemia del COVID 19 y que en la actualidad han recrudecido en perjuicio de las personas.

