Joven madre a la que le quemaron su casilla solicita ayuda porque se quedó con lo puesto

Anoche, cerca de las 22 horas, desconocidos prendieron fuego una precaria casilla ubicada en un asentamiento del barrio Lisbel Rivira, y dejaron a una joven madre y a su hija de 3 años con lo puesto.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una vecina de la misma comentó que no saben quiénes fueron los responsables o los motivos, pero el hecho es que esa familia no cuenta con absolutamente nada y se está quedando en la casa de unos vecinos, por ello piden la colaboración de los formoseños.

“Ella está embarazada y tiene una nena de 3 años, se quedaron con lo puesto, por eso pedimos a la gente si pueden colaborar con ropa, calzados, una cama y colchón, lo que sea será bienvenido”, aseveró la mujer.

Por otro lado, cuando se le preguntó si tras el siniestro algún organismo del Estado se acercó a tomar cartas en el asunto, respondió que no.

Vale decir que en el lugar habitan cerca de 40 familias, quienes hace 2 años fueron censados y aguardan una solución habitacional.

Quien desee ayudar a la joven lo puede hacer acercándose hasta el lugar o bien comunicándose al 3704415435.

