Juan Román Riquelme: «Quiero estar hasta el último día de mi vida en este club»

En la jornada del martes, socios, socias y autoridades del club cerraron el año en Boca con un brindis que tuvo como personaje destacado a Juan Román Riquelme. El gimnasio Quinquela explotó de júbilo cuando el ídolo asomó su figura, se subió al escenario y tomó el micrófono para dar un breve discurso.

“Muchísimas gracias por estar acá. Estoy orgulloso de ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos, les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo y nuestra camiseta. Estoy eternamente agradecido porque hace dos años le hicieron muy bien al club. Ustedes fueron los culpables de hacerme volver, eso no me lo voy a olvidar nunca”, expresó Román, que tuvo una extensa jornada de compromisos ya que por la tarde se dio una vuelta por las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero para asistir a una reunión con otros dirigentes del fútbol argentino.

Y prosiguió: “Solo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia, que soñemos que el año que viene sea mucho mejor que el que está terminando y no tengan dudas que los dos años que vienen van a ser muy lindos. Vamos a trabajar muchísimo, al club se los vamos a cuidar mucho. Muchísimas gracias, de verdad”.

La referencia del astro xeneize para los próximos dos años se debió a que allí finalizará su primera gestión. A fines de 2023, los asociados boquenses votarán autoridades nuevamente y Riquelme ya adelantó que buscará permanecer en la institución por mucho tiempo más. “No tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos, yo no merezco tanto cariño. De verdad, muchísimas gracias. Ahora me toca estar otra vez en el club porque ustedes quisieron. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo”, sentenció.

Hace algunos días, varias agrupaciones opositoras inauguraron un espacio en las inmediaciones de la Bombonera en el que se reunirán y debatirán proyectos pensando en las elecciones de 2023. Hoy por la mañana, Mauricio Macri también tomó la palabra y criticó a Román: “No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”.

Cuando restarán 24 meses para las urnas, todo hace parecer que Carlos Tevez podría meterse en el barro de la política de la institución para competir nada menos que con otro ídolo. Los resultados deportivos y la coyuntura de 2022 serán fundamentales para la decisión de postularse del Apache.

