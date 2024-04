Juan Sebastián Verón sobre las SAD: «El privado tiene que acercarse al fútbol»

El presidente de Estudiantes LP ratificó su postura a favor de las sociedades anónimas en el fútbol y sumó un nuevo capítulo en el ida y vuelta El presidente de Estudiantes LP, Juan Sebastián Verón, ratificó su postura sobre llegada de capitales privados al fútbol argentino para conformar proyectos «híbridos», con el fin de evitar la «quiebra de los clubes». Por lo que publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego del cruce con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia.

La historia empezó con el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que lanzó el presidente de la Nación, Javier Milei. El escrito detallaba su plan económico y la modificación de la ley sobre las Sociedad Anónimas en las instituciones, dejando a determinación de cada una si querían incorporarse al sistema o no. A partir de ese momento llegó una catarata de comentarios de los dirigentes, a favor y en contra.

Entre esos comentarios está el encontronazo vía redes entre Verón y Toviggino, quien liquidó a la Brujita para mostrarse en contra de las SAD: «Jaja Vos y Otro que vive más en México que en Argentina (por Andrés Fassi, presidente de Talleres), son los Mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los VOTOS DE LA ASAMBLEA DE AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el c… al aire!!!», exclamó en su cuenta de Twitter.

Al día siguiente, Veró hizo un tajante posteo en redes sociales, claramente en respuesta al tuit de Toviggino: «Hay que cambiar la forma de gestionar los clubes para lograr ese vínculo entre lo público y lo privado y que todos ganemos. Los clubes ya no pueden crecer por sus propios medios. Van camino a la quiebra. El fútbol tiene que seducir a esos capitales y mostrar la veta del negocio para poder crecer. Si en ese negocio el privado y el club van de la mano, ¿cuál es el problema?».

«Nosotros hicimos el Estadio gracias a capitales privados. Hay que ofrecer más alternativas sin que eso signifique vender el club. Que un privado venga a hacer un negocio que le sirva al club, no significa hacer una SAD. El privado tiene que acercarse al fútbol porque el fútbol es popular. Porque es parte de nuestra cultura. Porque hay que transformar vidas. Nos tiene que ayudar eso», ejemplificó la Brujita.

«Transformar, mejorar la calidad del club, eso impacta directo en la vida del socio, del deportista, del empleado, de los que en el día a día viven el club», concluyó.

Qué dijo Verón sobre a las SAD

«Lo primero que se hace es ver los malos ejemplos de sociedades anónimas, no los buenos. Si vamos a ver las sociedades civiles que quebraron en Argentina, son un montón. Posiblemente en un futuro podamos dar algún tipo de discusión con una propuesta más armada. Hay que perder los miedos y proyectar un club cada vez más grande», había opinado el presidente de Estudiantes LP.

Verón a diferencia de otros dirigentes, se presentó dispuesto a la recepción de capitales generados por privados: «No hablo de capitales extranjeros, sino capitales que ayuden al club. Va a hacer que cualquier hincha que tenga su empresa, y se quiera vincular con el club, lo pueda hacer con las cartas sobre la mesa para sanear su economía o aportar», había remarcado a Cielosports.

«Lo que hay que discutir es qué tenemos para romper el molde. Me parece que cada club, en la apertura, tiene que tener la chance, preguntarse cómo se hace una Sociedad Anónima. Ni siquiera pienso que tiene que haber un sistema para el fútbol argentino. No es lo mismo River o Boca que Vélez, Banfield o Estudiantes. Cada club tiene que dar su discusión y encontrar su esquema. No hay que ser rígidos e ir a los extremos, simplemente tenemos que dar la discusión porque en el medio hay mucho por recorrer», puntualizó.

Por último, Verón sostuvo su interés por un sistema mixto en el cual puedan convivir ambas cosas: «Nadie quiere un club como el que tenemos nosotros. Nadie va a venir a comprar a Estudiantes, pero sí ser socio del fútbol, eso si. Imaginate mejorar las pensiones, mejorar las estructuras.La mayoría de los jugadores que traemos a Inferiores son de otros clubes, de otras localidades y tienen como mínimo el 20 por ciento de ese jugador», sentenció.