El Ministerio de Salud anunció un ahorro de $140 mil millones por cambios en el sistema de compras

Se redujo la estructura política y se eliminaron programas superpuestos. Los detalles de la auditoría que llevó a eliminar hasta un 60% de gastos superfluos. Las medidas fueron implementadas por el ministro Mario Antonio Russo. El vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado algunos hallazgos en su conferencia diaria

El ministro de Salud de la Nación, Mario Antonio Russo, decidió avanzar con la reestructuración en su cartera después de analizar los resultados de una auditoría interna que reveló la existencia de programas superpuestos, otorgamiento de subsidios al sector privado por 65 mil millones de peso, una abultada estructura “política” de personal y gastos “sin prioridad sanitaria”; entre ellos hay procesos de compra abiertos por 5.500 tablets y 1500 motos a un costo de USD 6.600.000.

En esa sintonía, también desafectaron 48 unidades móviles y se decidió finalizar “619 contrataciones a consultores por $1.150 millones, correspondientes al Plan ENIA”, un programa vinculado al embarazo no intencional. El vocero presidencial, Manuel Adorni anunció en su habitual conferencia de prensa que “el resultado de la auditoría en Salud permitió un ahorro de 140 mil millones de pesos”.

El Ministerio de Salud de la Nación avanzó en la reducción del 60% de la planta política, eliminando cargos y estructuras de programas que estaban creados de forma innecesaria y que se superponían en sus tareas. Además dejó sin efecto subsidios a empresas privadas y procesos de compras sin prioridades sanitarias.

Según anunció Adorni desde Casa Rosada, el ministro Russo decidió avanzar con una serie de medidas que harán más eficiente la cartera de Salud. La mayoría de las decisiones fueron tomadas en base a la auditoría interna ordenada en todas las áreas por el Presidente Javier Milei.

En el mismo sentido, Adorni enumeró algunas medidas del plan de ajuste:

-”Se redujo un 60% la planta política, dónde había roles que se superponian. Esto implicó un ahorro de $13.964.000.000″.

-”Se terminaron subsidios a empresas de salud privada”.

-Se dieron de baja 48 vehículos a la flota que pertenecía al Ministerio”. Según pudo saber Infobae se trata de autos y utilitarios que “no tenían destino asignado, y se pagan los seguros, sin uso”. Por ejemplo, la auditoría detectó “17 camiones sin rodar desde 2014″.

-”Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los $1.150.000.000 en el marco de rediseño del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)”. Que tenía estructura en las provincias.

-”Órdenes de compras abiertas son ejecutar de 330 audífonos por un total de $26.400.000″

-”Se encontraron irregularidades en 20 expedientes de compras de insumos del ‘Plan Mil Días’ paralizados desde el año 2023″

-”Órdenes de compras en curso por 5.500 tablets, 1.500 motos, presupuestado en abril de 2023″ por un monto de USD 6.600.000.

-”Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.

Datos complementarios de la auditoría interna -a la que accedió este medio- indican: “La gestión anterior, bajo el amparo de la ley 27350 destinada a la investigación del uso medicinal del Cannabis, aprobó solicitudes de inscripción al REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) de manera muy laxa, desvirtuando el espíritu de la misma como es el ejemplo de la ONG Mamá Cultiva”. También se hace hincapié en que: “Más de 90 mil solicitudes de personas físicas sin diagnósticos con evidencia científica suficiente. Requisitos de inscripción poco rigurosos para las más de 1.000 ONG que solicitan inscripción”.

Adorni también detalló: “Nos encontramos con programas que tenían financiamiento internacional, que increíblemente se había adelantado la ejecución en programas que debían continuar este año y que el Ministerio de Salud nos informó que ese dinero se utilizó por anticipado y que no van a poder implementarse”.

“Esto es parte del desarmado que queremos hacer con este Estado empobrecedor. Se lo llamaba Estado presente o han surgido slogans como ‘el Estado te cuida’, etc, que lo único que hizo fue empobrecer a la gente y favorecer a algunos amigos de los funcionarios de turno”, sostuvo el portavoz presidencial.

Plan ENIA

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) está destinado, según se destaca en la página web del Ministerio de Salud, a: “garantizar los derechos de las adolescencias al acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva”.

“A partir de una mirada integral e intersectorial buscamos prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia. Los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, trabajamos en conjunto para garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias”, se explica y destaca que entre sus principales objetivos figuran:

-Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

-Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia.

-Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud.

-Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo según el marco normativo vigente.

Desde la cartera de Russo se explicó que: “El plan ENIA fue implementado por el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, hace ya seis años con el objetivo de dejar capacidad instalada en las provincias, pero la realidad es que nunca se concretó la delegación de estas responsabilidades. Incluso, la contratación de consultores presentaba llamativas discrecionalidades que habilitaban el uso político”. Y ampliaron: “Es importante destacar que, como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud, ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia. Por último agregaron que: “Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos”.

El Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS) sufrirá una merma de 65 mil millones de pesos a través de la entrega de subsidios al sector privado.

Desde la cartera de Russo se afirmó que se trataba de un programa con “un financiamiento discrecional y sin contraprestación o gestión por resultados, ni mejoras de calidad en prestaciones”. También se aseguró que “los más de $65 mil millones serán redirigidos a cubrir deuda y pagos futuros para cumplir con la Ley de Oncopediatría”.

Según la Resolución del Ministerio de Salud 978 del 12 de mayo de 2022 a través del FESCAS, “se establece el reconocimiento de una suma dineraria individual a abonar directamente a las personas trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa, con el objetivo principal de lograr el desarrollo de capacidades en los procesos de mejora de la calidad y la seguridad de los pacientes, en los establecimientos de salud privados alcanzados por el Programa.

El Programa tenía como objetivo “la reorientación progresiva de las transferencias vinculadas a criterios de crisis económica y emergencia sanitaria -post COVID-19-, para las empresas del sector salud, hacia el objetivo específico de potenciar las políticas sustantivas determinadas en el Plan Nación de Calidad en Salud 2021-2024 establecido por el Ministerio de Salud”, que “alcanzó a 123.564 personas trabajadoras distintas, que se desempeñan en 1.360 establecimientos de salud diferentes, entre los cuales llegan al 35 % de las camas correspondientes al sector privado” y se asegura que: “Durante su implementación todas las empresas cumplieron con diversos parámetros para el desarrollo de la calidad en sus instituciones, todas realizaron capacitaciones, por lo que más de 50.000 integrantes del equipo de salud cumplieron con las capacitaciones en calidad y seguridad de la atención sanitaria, aprobando 12 cursos diversos puestos a disposición de manera gratuita y en línea por este Ministerio”.