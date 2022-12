Juanfer Quintero se aleja de River y Flamengo está expectante para llevárselo

El futuro de Juan Fernando Quintero es incierto pero a medida que se acerca el final del año parece alejarse cada vez más de River por los impedimentos econónmicos. Con este panorama, el 1° de enero el colombiano quedará con el pase en su poder y ya hay un equipo que pica en punta para llevarselo: Flamengo de Brasil, que lo sigue hace tiempo.

El Mengao está tras los pasos del volante creativo. Hace un tiempo le hicieron llegar una oferta y si bien no está cerrada la negociación, están muy cerca de llegar a un acuerdo y posiblemente el gigante de Brasil avance con todo cuando arranque el próximo año y se confirme que Juanfer quedó en libertad de acción.

Pese a que desde un principio el colombiano manifestó su deseo de seguir ligado al Millonario y ambas partes hicieron lo posible para que se concrete, el aspecto económico complicó las cosas. Quintero llegó a préstamo desde Shenzhen FC de China y con una opción de compra, y termina su vínculo con los de Núñez el 31 de diciembre. En simultáneo quedará libre porque el club dueño de su pase quebró.

Cómo sigue la situación de Juanfer Quintero con River

La dificultad radica en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. Hasta el momento, el único camino viable es depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial ($182), y no sería nada beneficioso para el volante.

Por este motivo, el futbolista se perdió el inicio de los trabajos en San Luis bajo el mando de Martín Demichelis y quiere subirse al avión rumbo a Miami el próximo 3 de enero. Desde el club, en tanto, aseguran que hay un acuerdo en el monto de la compra del pase y del contrato, pero que el problema surge en lo macroeconómico. Esto ha dilatado la negociación y parece que la era de Quintero con La Banda está por llegar a su fin.