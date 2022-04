Jubilados indicaron que no cobraron el bono anunciado días atrás por la ANSES

Compartir

En la jornada de ayer continuó el cronograma de pago del bono de $6.000 y varios jubilados aseguraron que no lo pudieron cobrar.

Días atrás el gobierno nacional anunció un bono extra para los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciban haberes entre los $32.630 y $38.630 cuyos montos comenzaron a pagarse con el nuevo cronograma de pago.

Ante este pago adicional varios jubilados indicaron que no percibieron lo anunciado en sus haberes de este mes, «no pude cobrar el bono», manifestó un jubilado al Grupo de Medios TVO.

“Vine a cobrar a las 8, hay mucha gente pero ya estamos acostumbrados, hay que esperar un rato largo, primero para entrar y adentro esperar otra vez”, expresó una jubilada mientras esperaba en la fila que convocó a cientos de jubilados fuera de las entidades bancarias.

Según el cronograma de pago ayer percibían el bono aquellos jubilados cuyos documentos terminaban en 1. “Estamos viniendo a cobrar el bono, dijeron que hoy se iba a empezar a pagar y estamos esperando, la plata es para pagar los víveres exclusivamente con esta crisis. Para llegar a fin de mes tenemos que ahorrar un poquito lo que podemos y lo que no podemos, aguantamos” señaló otro jubilado en un banco del Circuito 5.

En dicha entidad alguno jubilados indicaron que no percibieron el bono pese a contar con el haber mínimo. «Soy jubilado y no pude cobrar el bono; a algunos le pagan y a mi no. Tengo que venir el 2 del mes que viene me dijeron, yo gano $32.000, el mínimo, me corresponde y no sé por qué no abonan. Ahora tengo que esperar hasta el mes que viene y yo necesito», denunció el hombre.

Situaciones similares fueron alertadas por otras personas que están en condiciones de percibir el aporte extraordinario. «No creo que sea problema del banco, para ir al ANSES me cuesta mucho y hay que sacar turno, un desastre es. Estaba esperando el dinero para comprar mercadería y algunos remedios también que se me terminan; como siempre nosotros los jubilados somos el pasto del caballo” lamentó al respecto.

Vale decir que según el decreto, este mes se abonará un bono extraordinario de $ 6.000 a 4,6 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben el haber mínimo, así como a titulares de pensiones no contributivas, como una forma de fortalecer sus ingresos ante la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas.

La medida alcanza a personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tienen ingresos previsionales menores a $ 38.630.

