Juegos Evita: Pozo del Tigre fue más y se llevó dos festejos en Handball

La EPES Nº 6 Fray Mamerto Esquiú de Pozo del Tigre, con sus equipos de handball femenino y masculino, se quedó con el título de campeón del Provincial sub 14 escolar de los Juegos Evita.

Los torneos se jugaron de manera simultánea en escenarios diferentes. El femenino en el Polideportivo de Obras Públicas con un total de ocho equipos que fueron divididos en tres zonas: A: Formosa, Tacaaglé y Laguna Yema. Zona B: Pozo del Tigre, Pirané y Laguna Blanca. Zona C: General Güemes y Villa Escolar. Allí los ganadores de los grupos, más el mejor segundo, avanzaron a las semifinales.

Los cruces camino a la final mostraron buen margen a favor de los elencos ganadores. Así Villa Escolar venció a Tacaagle por 21 a 13 y Pozo del Tigre derrotó a Formosa por 22 a 3. En el juego por el campeonato, las chicas de Pozo del Tigre lograron la victoria por 17 a 13.

El equipo campeón de la EPES Nº 6 de Pozo del Tigre tuvo estas jugadoras: Jazmín Cabanas, Aymara Cisneros, Zahira Duarte, Herena Gómez, Rosalinda González, Sofía González, Mariana Orquera, Joselín Pintos, Juliana Ramos, Aldana Ruiz y Estefani Ruiz.

El Provincial en masculino se realizó en la EPES Nº 57 del barrio Luján. También fueron ocho los participantes con los ganadores de grupos y el mejor segundo pasando a semifinales. En la zona A estuvieron Misión Laishí, Tacaagle y Pastoril. En la B, Pozo del Tigre, General Güemes y Villa Dos Trece. En la C, Laguna Blanca y Laguna Yema.

Las semifinales resultaron dos encuentros muy apretados resueltos en los segundos finales. Misión Laishí le ganó a Pastoril por 16 a 15 y Pozo del Tigre a Laguna Yema por 16 a 14.

La final también tuvo mucha paridad. Apenas se pudieron separar por dos goles hasta que pisaron los 3 minutos finales del encuentro. Tigre tuvo paciencia para encontrar su momento y en ese desenlace puso el partido a favor logrando una distancia final de 6 goles. 19 a 13 fue el resultado final para que el campeonato quede en manos de los chicos de la EPES Nº 6. De esta manera los otros viajeros de Tigre que van a Mar del Plata son Junior Dimas, Tiago Paniagua, Andrés Aranda, Darío Ocampo, Fernando Roda, Ramiro Bulacio, Antonio Bulacio, Lautaro Vega, Ramón Solalinde, Nicolás Roda, Maximiliano Cantero y Matías Azaña.

