Fernández: «Massa es el mejor candidato para el futuro»

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que Sergio Massa «es el mejor candidato que tiene la Argentina para el futuro», de cara a las elecciones de octubre, y consideró que «el mayor defensor de la casta» es el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, con quien «están en riesgo los derechos de los trabajadores y las minorías».

«Decidí no ser candidato y apoyar a Sergio en lo que necesite. Estoy convencido de que Massa es el mejor candidato que tiene Argentina para el futuro», dijo el Presidente en una entrevista que brindó este jueves a radio Perfil en la que repasó varios temas como el ingreso de Argentina a los Brics, los robos organizados que se registraron en los últimos dúas y los resultados de las PASO del 13 de agosto.

«Tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre y hay temas pendientes que me obligaban a encerrarme a trabajar. Seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que enfrentar, tanto locales como internacionales», indicó el mandatario y agregó: «Tuvimos que afrontar corridas cambiarias malintencionadas o especulativas. Me encerré en eso. Ese es mi rol y lo tengo que cumplir».

Sobre la performance de Milei en las primarias, en las que se convirtió en el candidato más votado, el Presidente dijo tener la «sensación de que mucha gente no ha logrado encontrar satisfechas las necesidades que tenía» y por eso votó al candidato libertario.

«Con un discurso antisistema Milei logró captar a un tercio de la ciudadanía. La gente encontró en él un lugar para expresar su malestar y eso lo entiendo», evaluó.

De todos modos, aclaró que la «memoria colectiva está muy presente» en la sociedad porque recuerda la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejó el expresidente Mauricio Macri y los «candidatos» opositores -MIlei y la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich- «son los dos mejores alumnos».

«La realidad de Macri está muy presente. Ayer la vimos con el Fondo: cómo nos condiciona, limita, cómo afecta la prosperidad argentina», reiteró el Presidente.

Asimismo, insistió en el tema de la «idea de la casta que quiere representar» Milei y consideró que los votantes «por ahí no advierten que el mayor defensor de la casta es él» refiriéndose al postulante del candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Para Fernández, cuando el candidato de LLA habla de «dolarizar la economía, de eliminar ministerios, de terminar con la obra pública no se advierte que con esto está defendiendo los sectores de poder de la Argentina».

«Hoy en día Macri es Milei y Milei es Macri», insistió, y recordó que el candidato de LLA dijo que si gana «lo va tener a Macri como un embajador plenipotenciario».

«Nos reunimos para ordenar las cuentas y llevar adelante las medidas, que serán anunciadas este viernes, para que puedan aflorar y dar alivio a los que han quedado en una situación complicada»Alberto Fernández

«Hay una decepción en mucha gente que cree que se puede cambiar votando a un candidato antisistema sin medir las consecuencias», advirtió.

