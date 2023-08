Según un informe en Formosa 5 de cada 100 chicos finalizan sus estudios con los conocimientos adquiridos

Leyre Sáenz Guillén del observatorio Argentinos por la Educación en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del reciente informe publicado por la entidad en el que se indica que solo 13 de cada 100 estudiantes llegaron al final de la secundaria a tiempo y con los aprendizajes esperados. En Formosa, 5 de cada 100 chicos que llegan a finalizar sus estudios con los conocimientos adquiridos.

Saénz Guillén comenzó diciendo: «este informe lo realizamos desde Argentinos por la Educación junto a Irene Kit y son los primeros datos que han sido relevados postpandemia, a nivel nacional lo que se puede ver es que 13 de cada 100 estudiantes que han cursado 1 grado en el año 2011 llegan a finalizarlo en el 2022 en tiempo y forma».

Y añadió «claramente la pandemia está haciendo ruido, pero antes de la pandemia que nosotros habíamos realizado este mismo informe, veíamos que 16 de cada 100 estudiantes llegaban al ultimo año del secundario en tiempo y forma, entonces si bien el indicador cayó de antes a después de la pandemia los números ya venían muy bajos desde antes, entonces esto claramente demuestra que esto se arrastra y es mayor a la pandemia, pensamos que esto viene de algo más arraigado del sistema escolar».

«Lo que nosotros venimos viendo es que en un informe que realizamos antes de la pandemia en el año 2019, decía que 1 de cada 2 chicos de tercer grado, no podían comprender un texto, no entendían lo que leían, esto nos demuestra que la situación viene desde hace mucho tiempo que la pandemia, esto demuestra que se deben rever las políticas educativas desde años inferiores», se explayó.

Indicó además «nosotros estamos viendo los indicadores tiempo y forma, cuando nos quedamos en tiempo vemos que esos chicos que arrancaron en primer grado llegan 61 de cada 100 chicos sin repetir ni abandonar y a estos cuando los cruzamos con aprendizajes vemos que baja de 61 a 13(que incorporan los conocimientos de lengua y matemática), entonces realmente acá lo que vemos es que los chicos pasan más de grado, porque eso es lo que se puede ver, pero hay que ver con la calidad educativa».

Formosa

Consultada acerca de cuál es la situación de nuestra provincia, indicó «en Formosa, hay una buena noticia y decimos que comparando con la cohorte anterior que terminó en el 2020 el secundario, vemos que la cantidad de chicos que llega a su ultimo aumento y de 44 pasó a 48 alumnos, es decir que hay mas chicos en las escuelas y cuando se analiza el tema del aprendizaje vemos que en Formosa comparando con la cohorte anterior no hubo ningún cambio, pero estamos en 5 de cada 100 chicos que llegan a finalizar sus estudios con los conocimientos adquiridos».

En relación a qué fue lo que pasó con los alumnos que ha llegado al último año del secundario, indicó «nosotros vemos que han llegado 48, lo que no sabemos es que sucedió con los otros alumnos, en este informe no lo vemos en detalle, pero en un próximo informe si lo veremos en profundidad».

En el informe se pueden ver el nivel socioeconómico de cada una de las provincias, «es obvio que esto atraviesa lo que es la cuestión de que me vaya mejor o peor en aprendizaje. Vemos que la provincia con mayor nivel socioeconómico tiene la mayor tasa de chicos que llegan al último año en tiempo y forma y la que tiene el menor nivel, sucede lo mismo con la cantidad de chicos que llegan al último año. En el norte lo que esta afectando mucho es el tema del nivel socioeconómico menor comparado con otras provincias», cerró.