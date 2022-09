Juegos Nacionales Evita 2022: Discapacidad armó su último equipo

Compartir

Linkedin Print

Tenía clasificados en sub 14 y en sub 16 y faltaban los sub 18. Ahora el atletismo discapacidad de Formosa ya tiene su tercer equipo para los Juegos Nacionales Evita luego del Provincial clasificatorio. Al atletismo se suman otras tres disciplinas adaptadas: natación paravóley y fútbol 3.

Irá con grandes expectativas el equipo categoría sub 18 de discapacidad porque, por un lado, entre sus integrantes hay varios deportistas ya con experiencia en los Evita y con varias medallas colgadas. Por el otro, con la novedad que Formosa estará presente en otras disciplinas del deporte adaptado, en este caso la natación, el paravóley y el fútbol 3. Gran tarea de los profesores para preparar a los chicos para poder estar en estas modalidades.

En atletismo discapacidad sub 18, como se dijo, muchos que ya pisaron la pista de Mar del Plata e incluso que han pasado por otros puntos del país para competir, entre ellos Fernando Carril que viene participando en concentraciones del seleccionado nacional junto a Sabrina Ayala. Ambos son parte del equipo sub 18.

Estos son todos los integrantes en atletismo por cada categoría: Intelectuales: Facundo Villalba de la Especial Nº 21 de General Güemes, Hernán Amarilla de la EPES Nº 29 de Tacaaglé y Evelyn Giménez de la Especial Nº 2 de Clorinda

Motores: Fernando Carril de EPES Nº 1 de El Colorado, Luz Barrios de EPES Nº 56 de Pirané y Sabrina Ayala de EPES Nº 1 de El Colorado.

Parálisis cerebral: Agustín Aguirre de Especial Nº 13 de Ibarreta, Dariana Mercado de Especial Nº 15 de Belgrano y Bárbara Molina de Especial Nº 2 de Clorinda.

Ciegos y disminuidos visuales: Oriana Peralta de EPES Nº 46 de Formosa, Julio Barquet de EEE Nº 3 de El Colorado y Nahuel Cuadra de Centro El Angel de El Colorado.

Down: Paola Vera de Especial Nº 20 de Villafañe y Jesús Díaz de Especial Nº 24 de Laguna Yema.

Los profesores que estarán a cargo de los deportistas serán Saúl Ruiz Díaz de Tacaaglé, Blanca Torres de El Colorado, Marisa Lombardo de Ibarreta, Jorge Mendoza de Villafañe, Víctor Machuca de Laguna Yema, Yamila Fernández de Güemes y Elizabeth Rojas de Formosa.

En cuanto a la natación, Formosa tendrá tres representantes: Matías Rigonatto de Colegio Espacios de Formosa, Bautista Ayala de Especial Nº 15 de Belgrano y Máximo Fruwal de EPES Nº 35 de Formosa. El profesor que los acompaña es Julio Olmedo.

El paravóley es una de las novedades. Se juega como el vóley convencional pero con una red más baja y con los jugadores sentados. El profesor Manuel Barrios está al frente del equipo que tiene estos integrantes: Yanela Taboada, Fabricio Oviedo, Lucas Ojeda, Victoria Chaparro y Azul Soloaga, todos de Formosa.

Por último, Formosa tendrá equipo de Fútbol 3. Lo integran Angélica Servín, Elian Correa y Alexander Leguizamón, todos de Herradura. El profesor es Facundo De Michelis.

Compartir

Linkedin Print