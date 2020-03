Juicio contra el papá acusado de tirar por el balcón a su hijo con síndrome de Down

Compartir

Comenzó en La Plata el juicio contra el papá acusado de tirar por el balcón a su hijo de 7 años con síndrome de Down, y una de las primeras en declarar fue Angela Donato, la ex del acusado y mamá del chiquito muerto. “Jamás fue cuidadoso con Renzo”, dijo llorando sobre el imputado.

El caso de Renzo causó conmoción allá por octubre de 2017. El nene murió al caer de un séptimo piso y las pericias luego indicaron que habría sido empujado.

Por eso, el papá de Renzo, Diego Villanueva (38), y la pareja del hombre, Rosa Martignoni (32), llegaron al debate en el Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata imputados por el crimen.

«Diego jamás fue cuidadoso con Renzo. Cuando era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba», relató entre lágrimas Angela.

La mujer dijo estar convencida de que su hijo no se arrojó desde el balcón y cargó contra el acusado.

Vestida con una remera blanca que decía «Renzo» y llevaba el dibujo de unas alas en la espalda, Angela recordó ante los jueces que vivió «siete años en dúplex con escalera caracol» y que su hijo «jamás se cayó».

Y continuó: «A Renzo no le gustaban las alturas, sabía cruzar por la peatonal, era cuidadoso, estructurado y obediente. Jamás lo reté. Era un nene que jamás se portaba mal. Era perfecto: bueno y obediente».

A lo largo de su declaración, Angela siempre se refirió aquel trágico 10 de octubre como al día del «asesinato» de su hijo y lloró desconsoladamente cuando rememoró lo sucedido.

El papá de Renzo permaneció sentado e inmutable a lo largo de la declaración de su ex, mientras que Martignoni lloró cuando escuchó a la madre del chiquito contar cómo se enteró de lo que había ocurrido esa noche.

Ambos acusados llegaron al debate bajo arresto domiciliario, beneficio del que gozan desde el año pasado. Villanueva está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo; mientras que su pareja por homicidio simple.

En sus indagatorias, ambos habían alegado que Renzo jugaba en una habitación que da a un patio interno del edificio de calle 9, entre 55 y 56, de La Plata, cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y se cayó.

El fiscal del caso, Marcelo Romero, derribó esos argumentos con pericias. En la reconstrucción del hecho usó un muñeco de la altura y el peso de Renzo. El informe de los peritos fue contundente.

«Cuando se aplicó un impulso al muñeco para arrojarlo por el balcón, cayó cerca del lugar donde realmente impactó el cuerpo del niño; lo que no sucedió cuando se simuló una caída accidental con el muñeco», detalló el informe.