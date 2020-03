Corte en RN 11: grupo de originarios atacaron dependencias policiales

Compartir

El miércoles, alrededor de las 21.45 horas, se registró un incidente entre un conductor de una camioneta Chevrolet S10, quien en momentos de intentar esquivar el corte en la ruta nacional N° 11 a la altura del barrio Namqom, tuvo un altercado con una de las manifestantes.

Ello desencadenó en un brutal ataque por parte de los manifestantes a la subcomisaría del barrio Namqom, rotura de móviles policiales y motocicletas; lesionando a tres agentes policiales.

Los agresores recién cesaron con sus acciones cuando se hizo presente el grupo especial Antidesturbios de la Policía de la provincia; en tanto la mujer lesionada fue trasladada al Hospital Distrital N° 8 y el conductor, que se había dado a la fuga, fue aprehendido y se secuestró el vehículo.

«Una grave situación se desencadenó el miércoles por la noche», confirmó el comisario Carlos Vera, de la Jefatura de la Policía de la provincia, relatando que manifestantes de pueblos originarios, en su mayoría mujeres, arrojaron piedras, escombros y otros elementos contundentes a la subcomisaría del barrio Namqom, resultando heridos tres efectivos que se desempeñan en esa dependencia policial.

En una acción violenta y enardecida, también rompieron cinco móviles policiales de la dependencia y luego motocicletas ubicadas en el control de la ruta nacional N° 11. Ante esto, Vera apuntó que recién la situación se logró contener cuando el grupo Antidisturbios se hizo presente en el lugar.

Según indicó, los manifestantes tomaron estas medidas de agresión como consecuencia del incidente entre la mujer, que pertenece al grupo que corta la ruta, y el conductor del vehículo.

Agregó que el dueño del vehículo intentó trasponer el corte por la calle lateral y se trenzó con la mujer, quien lo agredió y allí se produjo el altercado.

La mujer resultó con lesiones leves y fue trasladada al Hospital Distrital N° 8, mientras que el conductor que se había dado a la fuga fue demorado de inmediato, se procedió a la aprehensión y el secuestro de la camioneta, que fue el origen que desencadenó la actitud violenta de los manifestantes, según informó el comisario Vera.

Liberación de media

calzada de la RN 11

Por otro lado, ayer al mediodía, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca acompañado por su Secretario Letrado Dr. José Porfirio García y el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa Dr. Julio Néstor Santander, se reunieron sobre la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Barrio Namqom con las ocho mujeres que se encuentran interrumpiendo el tránsito vehicular desde el día martes, por lo cual, todo el tránsito es derivado hacia el camino alternativo, salvo los camiones de gran porte y colectivos de doble piso, a los que se les hace imposible utilizar el antes citado.

Asimismo, las partes mencionadas, recorrieron todo el Lote Rural Nº 33, donde pudieron constatar numerosos terrenos baldíos abandonados, algunos con viviendas precarias totalmente destruidas y otros con el pasto y arbustos quemados por los adjudicatarios de los mismos, quienes ante estos acontecimientos, pretenden hacer algún acto de presencia, siendo que poseen sus viviendas en otros lugares y hasta están los que se han ido de la provincia, como también aquellos «que no viven efectivamente en el Lote Rural Nº 33, ya que poseen sus viviendas en el mismo barrio Namqom». También, se pudo comprobar, «la existencia de ocupantes de terrenos y viviendas obtenidas de manera irregular, esto es, ya sea adquiridas a otros originarios y hasta un taller que funciona en una vivienda que es habitada por un criollo que se identificó como Arce Juan, quien se la habría adquirido supuestamente a un Director del ICA».

Posteriormente, el Defensor del Pueblo, les informó a las partes y Gendarmería Nacional procedió a realizar la notificación formal de una Audiencia Multipropósito fijada para el día de hoy a las 9:00 horas en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Fernando Carbajal y donde también deberá comparecer el ICA y funcionarios del IPV. Con todos estos elementos, se obtuvo el levantamiento de media calzada por parte de las manifestantes, quienes pidieron una segura regulación del tránsito, dado los acontecimientos de violencia que se registraron el día de ayer.

Por último, desde el Organismo de la Constitución, se adelantó que se solicitará al Instituto de Comunidades Aborígenes que cumplido los plazos de las intimaciones cursadas a todos aquellos adjudicatarios que no ocupan efectivamente los terrenos, sean inmediatamente desafectados y se les otorguen a estas personas. Además, se exigirá también un amplio relevamiento de todo el Lote Rural Nº 33, con la finalidad de detectar irregularidades por parte de los originarios adjudicados, que hayan vendido, cedido o no ocupen los terrenos, para que inmediatamente se los separe de los antecedentes administrativos y los lotes sean otorgados a quienes realmente los necesitan y los ocupen efectivamente.