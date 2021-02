Julio Falcioni llamó a una de las figuras que se consagró campeón en Racing en 2014

Compartir

No sería la primera vez que un jugador se cruce de vereda en Avellaneda. De un lado y del otro. Casos como los de Hilario Navarro, Perico Pérez, Nery Domínguez, Pelotín Vitali y tantos otros podrían ejemplificar lo que sucede en la cabeza de Julio César Falcioni.

El técnico del Rojo se comunicó con Luciano Lollo para tentarlo con un futuro en Independiente. El defensor central surgido de Belgrano de Córdoba fue uno de los pilares del Racing campeón de 2014, cuando Diego Cocca estaba al frente de la Academia.

La llegada del central entusiasma al Emperador, a pesar del paso en falso que tuvo en River a causa de diversas lesiones, dado que su presente en Banfield demostró que el jugador todavía tiene mucho para dar.

Sin embargo, la AFA le anuló a Independiente la posibilidad de incorporar futbolistas por una deuda que mantiene la entidad de Avellaneda con el español nacionalizado venezolano Fernando Amorebieta, que jugó en el Rojo entre el 2017 y el 2019.

La institución presidida por Claudio Chiqui Tapia emitió la prohibición en el boletín 5.849 por el dinero adeudado vinculado a un fallo del TAS a favor de Amorebieta.

De esta manera, la comisión directiva de Hugo Moyano le tendrá que pagar 360 mil dólares al defensor que ahora juega en Cerro Porteño de Paraguay, y que llegó al Rojo de la mano de Ariel Holan.

Amorebieta participó en 11 partidos del fútbol local y en 11 entre Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Además, conquistó la Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018.

Según trascendió, la deuda se cancelará en las próximas horas porque el “dinero está listo para ser transferido”. Pero no es el único conflicto económico que debe enfrentar el club de Avellaneda, ya que están por salir un fallo en contra ante América de México y otro por Cecilio Domínguez.

Una posible propuesta para evitar una inhibición imposible de levantar, sería abonar lo de Romero en el primer semestre del año y luego con cuotas 1.500.000 para finales del 2021, y los restantes 3 millones en 2022.

En relación a la pretemporada, Independiente continuó con las labores en turno matutino a la espera del arreglo del conflicto económico para avanzar por los refuerzos que pretende Falcioni.

El director técnico pidió además a Nicolás Blandi y a Jorge Corcho Rodríguez, mientras que en las últimas horas también ofrecieron a Nicolás Bertolo (un viejo conocido del DT pero no le convence a la dirigencia).

En tanto, desde la Liga estadounidense (MLS) llegó una oferta por el defensor Alan Franco de alrededor de 14 millones de dólares, aunque los directivos pretenden 24 millones brutos para liberarlo.

El que dejará el club será Alexander Barboza, que emigrará a Olimpia de Paraguay, por un monto que no se difundió pero sí se supo que se vendará “la mitad del pase”, según confirmó su representante, Juan Cruz Ollier, en una entrevista brindada a Radio La Red.

