“Juntos por Formosa Libre sin ninguna duda representa el modelo democrático “, dijo Carbajal

El precandidato a diputado nacional por el frente “Juntos por una Formosa Libre”, Fernando Carbajal, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las recorridas que realizan por todo el territorio provincial en la previa de las PASO y aseguró que estos comicios “de medio tiempo, son el primer paso para reemplazar al régimen” de Insfrán, reiterando que su meta es llegar a la gobernación en el año 2023.

Comenzó hablando de que fue el protagonista de diversas críticas por parte del oficialismo provincial, teniendo en cuenta su visita a Buenos Aires donde dialogó con varios medios nacionales e incluso se vio con el ex presidente Mauricio Macri. “Que se preocupen por quienes representan ellos en Formosa que es Alberto Fernández, el PJ y el modelo formoseño que es un modelo de exclusión, pobreza, marginalidad, y autoritarismo, esa es la representación de Fernández y actúan de la misma manera, el presidente organiza fiestitas con champagnes que valen 100 mil pesos y acá a los formoseños no los dejan salir, pero ellos organizan actos electorales con cientos de personas en ambientes cerrados, en eso hay que reconocerle la coherencia, viajé a Buenos Aires invitado por algunos medios de prensa, preocupado por la gravísima violación de los derechos humanos que existe en la provincia y de la exclusión de la provincia en el sistema de tutela de derechos humanos y porque no existe estado de derecho en Formosa, aproveché para reunirme con dirigentes de todas las extracciones politicas del frente opositor, agradezco el gesto del ex presidente Mauricio Macri con el cual tuvimos una charla muy amena, cordial donde intercambiamos algunas impresiones sobre la situación de la provincia y del país, me parece sumamente importante que quienes constituimos este frente mantengamos el diálogo fluido, la demonización que hace el oficialismo de la figura del ex presidente Macri es propia del modelo autoritario y sectario que tienen, deben recordar que su otra líder que es la vicepresidente se negó a entregar el mando cuando perdió las elecciones, se negó a estar presente en el acto”, recordó.

Carbajal aseveró que todas estas situaciones, “demuestran cuáles son los modelos alternativos que están en pugna, que es lo que hace que exista este frente alternativo, está el modelo formoseño que quiere gente pobre, marginada, empleados públicos con bajos salarios, oprimidos políticamente, este modelo de exclusión, pobreza y autoritarismo que representa Alberto Fernández en el orden nacional, frente a esto hay un modelo que pretende un estado democrático con respeto a los derechos humanos, queremos que la sociedad sea libre, que vayamos a dar apoyo a los sectores productivos, a los pequeños, los medianos y grandes porque creemos que el crecimiento del país pasa necesariamente por apoyar la producción y el desarrollo y por supuesto también generar un estado que esté en condiciones de poner límite a los abusos del poder, que tenga claro su rol de garante de los derechos y las libertades individuales , estos son los modelos en pugna y Juntos Por Formosa Libre sin ninguna duda representa al modelo democrático y quienes coincidamos en que lo que va a salvar este país y esta república tenemos que estar juntos para luchar contra el autoritarismo”, expresó.

Manifestó además que no cree que su foto con el ex presidente Macri lo desfavorezca en los comicios. “Yo no hago especulaciones de tan corto plazo, a mí me parece que hay que empezar a pensar de otra manera, creo en la construcción de un proyecto político que nos va a llevar al gobierno en el año 2023, no tengo ninguna duda de que somos el proyecto alternativo al gobierno provincial y en esto tenemos que estar todos juntos, ningún dirigente político es perfecto, todos son susceptibles de críticas, yo en lo personal tengo, he tenido y podré tener muchas críticas a diversos aspectos de la gestión del presidente Macri, aspectos generales y puntuales pero de ninguna manera esto me va a impedir sentarme a dialogar con él o con otro dirigente y no voy a caer en estas especulaciones rastreras de si esto suma un voto más o un voto menos, no es mi modo de entender la política, no me metí en política para esto, me metí en la política porque creo en la necesidad de construir un espacio democrático alternativo al gobierno y para esto tenemos que estar todos juntos los sectores opositores que creemos en un modelo diferente, después tendremos discusiones, las diferencia que hay entre Juntos por Formosa Libre y el modelo formoseño de autoritarismo y exclusión es que no le tenemos miedo a la discusión política y al debate, por ahí no tengo con quién hacerlo, con los únicos que puedo debatir son con algunos periodistas oficialistas porque lamentablemente el candidato a diputado no tiene intención de debatir, es muy sensible, cualquier cosa que le dicen le genera miedo de discutir y no quiere hacerlo, a mi me están diciendo barbaridades todo el día, hay un discurso de odio, de xenofobia de parte del Consejo covid y yo estoy dispuesto a debatir con cualquiera de los candidatos, pero no se quiere entonces por ahí mandan algún periodista oficialista a darme la discusión y yo no tengo problemas, le voy a dar a quien sea la discusión sobre cuáles son los modelos que están en pugna en la provincia porque me parece que el debate político es lo que necesita la sociedad para saber quién es quién y para dotar de contenido a las palabras o sino ellos hablan de modelo formoseño y lo que no dicen es que el modelo es tener los peores niveles de calidad educativa, no dicen que es tener los más altos índices de mortalidad infantil, no dicen que es tener uno de los índices salariales más bajos del país, no dicen que es campo despoblado, que no hay algodón, que las bananas se pudren y se funden porque no hay un mercado de comercialización, ese es el modelo formoseño, y me gustaría debatir sobre cuál es el modelo hacia el que queremos ir nosotros que está justamente en las antípodas de esto que es una Formosa libre, productiva, democrática donde los que pensamos distinto podamos sentarnos a discutir y buscar los puntos en común”, señaló.

“SIn dudas nuestra aspiración es reemplazar al régimen y estas elecciones de medio tiempo son el primer paso, pero sin ninguna duda nuestro objetivo es llegar al gobierno en el año 2023 porque con este gobierno no es posible buscar puntos de acuerdo porque ellos excluyen, castigan, ofenden, atacan, me pregunto qué proyecto de la oposición ha sido receptado por el gobierno, el solo hecho de que un opositor presente un proyecto hace que ese tema sea automáticamente prohibido por el gobierno, en consecuencia, frente a un gobierno que es un régimen que ha cerrado el diálogo, lo único que queda cuando uno es demócrata y republicano es dar la pelea para reemplazarlos y hacer desde el gobierno las cosas bien que es todo lo contrario a lo que ellos están haciendo, sin ninguna duda que estamos discutiendo el modelo y creemos que estas elecciones son el primer paso pero sin ninguna duda que el segundo paso va a ser disputar la gobernación en el 2023”, aseguró.

“Las primeras semanas de campaña decidimos salir a recorrer el interior, hicimos esta visita a Buenos Aires porque nos pareció importante y estas tres semanas que restan nos vamos a concentrar en la capital, Clorinda y la zona sur, también algunas localidades más cercanas que podamos visitar, pese a que ya fuimos varias veces a Clorinda vamos a volver a ir porque fue una de las zonas más castigadas por el gobierno, con un verdadero ensañamiento, les crearon una frontera interna, por eso estamos muy solidarios con los amigos de allí, además por la gravedad de la situación económica que están atravesando, vamos a trabajar fuertemente capital y en toda la zona este de la provincia, más allá de que todos los dirigentes siguen la campaña a lo largo de toda la provincia”, finalizó.

