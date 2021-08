Justicia por Machita: denunciaron ante la justicia a hombre que pisó con su auto a perrita comunitaria

Compartir

Integrantes de Asociación de Voluntarias para el Bienestar Animal (AVBA), Patitas y Narices Frías acompañaron ayer al Superior Tribunal de Justicia – STJ- a una vecina del Complejo Las Américas para que efectúe la denuncia contra el hombre que el domingo a la mañana le pasó con su vehículo por encima a “Manchita”, una perrita comunitaria que vive en la zona.

Vale decir que desde las asociaciones decidieron publicar el video donde se observa cómo el hombre en cuestión, vecino del complejo, abre el portón y luego avanza pasándole por encima con su auto a la perrita que se encontraba acostada en el piso; luego, pese a que el animal quedo retorciéndose de dolor no se observa que el conductor volviera para asistirla. El video tuvo miles de reproducciones y compartidas en las redes sociales en cuestión de minutos y generó un gran malestar social donde repudiaban al mismo.

El Grupo de Medios TVO, habló con Lili Acosta de AVBA quien indicó que una vecina que fue testigo de lo ocurrido realizó la denuncia ante la justicia y “nosotros estamos acompañando”.

Seguidamente relató que “se trata de un acto de crueldad, porque la perra estaba acostada tomando sol, este señor abrió el portón eléctrico, avanzó y la pasó por encima. No puede poner de excusa que no la vio porque se la veía claramente, yo llegué unos minutos después para asistirla en una camioneta que es bastante alta y la vi tirada en el mismo lugar”.

Agregó que “pudimos identificar al hombre gracias a las cámaras, la patente y a la testigo. Se trata de una persona que vive en el Complejo”.

“Nosotros vinimos a apoyar a la vecina y sobre todo queremos convocar a la gente que se acerque para pedir justicia por Manchita y por todos los animales maltratados”, dejó en claro.

Aseveró además Acosta que la perrita es comunitaria del lugar desde hace muchísimos años, más de 12, es asistida y muy querida por los vecinos del lugar. “Ahora ella está medicada, la van a intervenir quirúrgicamente por la fractura de fémur y esperemos que salga todo bien, ella es muy viejita y venia lidiando ya con problemas de artrosis”, añadió.

Consultada por lo que esperan al denunciar, respondió: “queremos que esto siente un precedente y que la gente entienda que los animales son como los niños y no tienen noción del peligro, hay que cuidarlos, no porque sea un animal le podés pasar por encima. Hay que respetar la ley que los ampara y creo que con la presión del público solamente podremos hacer que dicha normativa no esté tibia”.

Intervención de la justicia ante

denuncia por maltrato animal

Por su parte, Valeria Raimundo de Narices Frías expuso que gracias a denuncias ante la justicia han logrado rescatar a varios animales en situación de maltrato, aunque confió que cuesta mucho y que es necesario el acompañamiento de la sociedad en su conjunto.

“Nosotros hemos sacado con orden de allanamiento animales en estado de maltrato, el primero que sacamos fue en el año 2015 donde gracias a Dios el juez actuó rápidamente porque el perro estaba famélico, comía bolsas, entramos con la Policía, la dueña no estaba, pero entramos igual porque estaba la orden del juez”, comentó.

“Con el grupo de Narices Frías hemos sacado con orden del juez a cuatro animales de los diez que hicimos la denuncia, cuesta mucho, pero también se necesita el apoyo de la gente”, aseveró.

“El caso de Manchita se hizo viral en las redes sociales, de eso nomás se habló ayer -domingo- pero necesitamos que la gente apoye a las asociaciones y para eso deben ir a donde se los convoque”, asintió Raimundo.

Convocatoria a una

manifestación pacifica

Finalmente, desde las asociaciones convocaron a la ciudadanía a que se sumen a una manifestación pacífica a realizarse hoy a las 16.00hs en la calle Teatro Cuañeti esquina avenida Néstor Kirchner, frente al Complejo Las Américas donde vive “Manchi”.

“Lo cruel y el cobarde acto de maltrato que sufrió Manchita es lo que a diario sufren cientos de animales y en todos los maltratadores salen impunes. Hoy decimos basta”, expresa el comunicado que llama a la protesta.

