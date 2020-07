Juventus venció a Sampdoria y es campeón de la Serie A por novena vez de manera consecutiva

Compartir

La Juventus se consagró como el mejor de la Serie A una vez más y levantó el 36° Scudetto de su historia, el noveno de manera consecutiva, al superar por 2 a 0 a la Sampdoria en condición de local, cuando aún restan dos jornadas para la culminación del certamen.

El elenco de Turín salió al campo de juego sabiendo que sólo una catástrofe evitaría que obtenga el trofeo de campeón y como su rival ya no luchaba por nada, optó por un juego pasivo. Esa estrategia y la falta de ideas ofensivas del contrario hicieron que el trámite del partido se resuelva lejos de las áreas y en los primeros minutos apenas hubo ocasiones de gol.

Lo más destacado fueron los dolores de cabeza que tuvo Maurizio Sarri que en menos de 35 minutos se vio obligado a realizar dos cambios. Danilo se marchó tras un golpe para darle lugar a Federico Bernardeschi y más tarde Paulo Dybala salió con un dolor muscular y en su reemplazo ingresó Gonzalo Higuaín. Ambas lesiones no parecerían ser de gravedad, pero los futbolistas abandonaron el campo por precaución, teniendo en cuenta que en algunas semanas comienza el Final 8 de la Champions League.

Sobre el final de la primera mitad llegó la ventaja de la Juventus a través de una jugada preparada. Miralem Pjanic se hizo cargo de un tiro libre en el sector derecho de la puerta del área, pero en lugar de rematar, sacó un pase cruzado y al ras del césped para Cristiano Ronaldo, quien escapó a la marca, apareció libre desde el otro extremo de línea de cal y disparó fuerte al segundo palo para celebrar el 1 a 0.

En el complemento la Sampdoria salió con toda la energía puesta en ataque y generó un puñado de situaciones claras que no terminaron en gol por la falta de precisión de sus definidores y por las atajadas espectaculares de Wojciech Szczęsny.

Pero a partir de los 15 minutos, la Juventus se despertó. Con Matuidi y Rabiot como organizadores, el local se adueñó del balón y se acercó al área rival con peligro. Cristiano definió al medio en un mano a mano que le tapó Audero y Cuadrado también exigió al arquero rival.

A los 21 minutos, finalmente llegó el 2 a 0. Cristiano Ronaldo encabezó un contragolpe por la banda izquierda, se perdió para su pierna más hábil cuando llegó a la puerta del área, pero su remate fue despejado por Audero. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Bernardeschi, quien se lanzó al suelo para anticipar a su marca y empujar el balón a gol.

Si algo le faltaba al cuadro visitante era quedarse con uno menos. Morten Thorsby vio la tarjeta roja por una doble amonestación y dejó a su equipo con 10 hombres cuando aún restaban 15 minutos para el final. Pese a este obstáculo, los de Ranieri generaron varias situaciones y pudieron haber destaconado, pero nuevamente apareció Szczęsny para desactivar el peligro con sus manos.

Sobre el final, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de gritar su segundo tanto en el encuentro, pero falló un penal (el primero en el torneo) al estrellar el tiro en el travesaño, por lo que sigue tres goles abajo de Ciro Inmobile en la carrera por ser el máximo artillero del certamen.

Con este trofeo, la Juventus suma 36 Scudettos, el doble que sus inmediatos perseguidores en esta carrera, Inter y Milan. Además, es el primer club de las cinco grandes ligas de Europa (España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia) en conseguir ser campeón en nueve ocasiones de manera consecutiva. A su vez, Maurizio Sarri, de 61 años, obtuvo su primera liga como entrenador, ya que su título anterior había sido en el plano continental, con Chelsea en la Europa League 2018/19.