Kicillof calificó de «estúpido» lo que dijo Macri sobre el uso de los hospitales

Después que el jefe de gobierno porteño anunciara que está «diseñando un sistema de diagnóstico y atención» donde se priorice a los porteños en los centros de salud de CABA, el gobernador bonaerense descalificó ese razonamiento y lo comparó con el turismo en la provincia y la actividad económica que se aporta en la Ciudad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró este martes como un «razonamiento estúpido» los dichos del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien cuestionó la atención que reciben los bonaerenses en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese aspecto, el mandatario provincial analizó que «en una temporada normal tenemos 10 millones de turistas en la Provincia, muchos son de Capital Federal» y agregó: «A mí cuando me escucharon decir que les voy a pedir el domicilio para ver si les cobro y los atiendo».

«La verdad que no tiene lógica, todos los días van a trabajar dos o tres millones de bonaerenses a la Ciudad. Con su trabajo aportan ingresos brutos. Si hacemos la cuenta la mayoría de los impuestos son producto del trabajo de bonaerenses que van ahí», dijo en diálogo con Crónica TV y tildó de «razonamiento estúpido» los dichos de Macri de este

Jorge Macri dijo que se encuentran «diseñando un sistema de diagnóstico y atención» donde se priorice al porteño en la salud pública del distrito, al referirse al flujo de pacientes que se desplazan de municipios bonaerenses para recibir atención en la ciudad de Buenos Aires.

«Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que podamos, pero también estamos diseñando un sistema de diagnostico y atención para el porteño donde lo prioricemos. Me parece que es razonable», afirmó Macri a Radio Rivadavia.

El alcalde porteño realizó estas declaraciones luego de que se difundiera un video donde un médico de guardia en el hospital Argerich del barrio de La Boca señalara -ante una sala llena de pacientes esperando ser atendidos- que la mayoría provenían de la provincia de Buenos Aires y que los recursos son escasos.

Luego de encabezar un acto por la inauguración de la vinculación entre la Ruta Provincial N°4 y la Av. Combate Pavón, obra en la que se invirtieron $1.427 millones para mejorar la conexión entre Hurlingham y Tres de Febrero, el gobernador Kicillof también cuestionó la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires.

«Todos los habitantes del país deben tener la tranquilidad de que en la provincia haremos nuestro mayor esfuerzo para brindarles salud y seguridad. Vamos a buscar mayor equidad después de más de 30 años de ser desfinanciados por la coparticipación, pero sin perder la solidaridad con otros distritos», sostuvo.

Finalmente, expresó: «No nos van a distraer mientras se está discutiendo una ley que pone en riesgo el futuro de todos los argentinos y las argentinas: sin insultos ni chicanas, vamos a dar todas las discusiones porque ante los únicos de tenemos que rendir cuentas es ante las y los bonaerenses».