Koeman habló sobre cómo afecta la ausencia de Messi al Barcelona tras el empate ante el Bilbao

Compartir

Linkedin Print

El FC Barcelona completó la segunda jornada de su calendario con un empate ante el Athletic de Bilbao por 1-1 en San Mamés. Un partido difícil para el conjunto catalán que, pese a tener buenas conexiones, no logró llegar con claridad al arco rival durante gran parte del encuentro.

Sobre este tema se refirió el técnico holandés Ronald Koeman en la conferencia de prensa posterior al ser consultado sobre la ausencia de Lionel Messi en el equipo. El entrenador reconoció que los rivales se envalentonan más a la hora de atacar ahora que el rosarino no está en el campo.

“No me gusta hablar siempre del mismo, pero está claro que estamos hablando del mejor jugador del mundo, donde el contrario seguramente tiene más miedo si está Messi, también para nosotros mismos, porque Leo normalmente no pierde el balón”, señaló.

“Yo creo que en la primera parte perdimos el balón y no pudimos sacar al equipo más arriba y eso se nota”, consideró Koeman sobre la ausencia del máximo referente histórico del club y admitió resignado: “Sabemos cómo es y no se puede cambiar, es verdad”.

Pese a que el FC Barcelona ya no cuenta con el seis veces Balón de Oro entre sus filas, demostró en estos dos juegos tener marcada una clara idea de juego en la que reciente fichaje Memphis Depay es la punta de lanza. El delantero holandés está causando buenas impresiones para el aficionado, sobre todo después de haber marcado el gol del empate en San Mamés.

“Es un gran jugador por eso le hemos fichado. Llevo tiempo con él y no es sorpresa que en poco tiempo ha demostrado su calidad. Lástima por la otra oportunidad del 1-2, pero en poco tiempo está adaptado a nuestra manera de jugar. Cuando llegas a un equipo como el Barcelona hay que tener personalidad”, destacó sobre el ex Lyon.

Además, apuntó que no cree que la lesión de Piqué sea grave y que el día anterior entrenó sin problemas. El central del Barcelona sufrió una elongación en el sóleo de la pierna izquierda, informó este domingo el club catalán en un comunicado. La lesión del central complica su participación en el siguiente compromiso liguero del equipo azulgrana, el próximo domingo ante el Getafe, para el que su entrenador, Ronald Koeman, cuenta también con la baja por sanción de otro central, Eric García.

Al mismo tiempo, el técnico culé habló del joven central español, que tuvo un partido complicado y terminó expulsado: “Es un gran profesional, jugó a pesar de la pérdida de su abuelo, lástima por esa pérdida de balón en el último minuto. Estamos contentos con él y deseamos lo mejor en su situación personal”, terminó.

Compartir

Linkedin Print