La AFA definió el árbitro para el Superclásico: Fernando Rapallini dirigirá el Boca-River del sábado

La entidad de la calle Viamonte designó a los jueces para la próxima fecha de la Copa Diego Maradona. Todas las miradas estarán puestas en el duelo entre los xeneizes y los millonarios.

Será un Superclásico extraño. Ambos tendrán la cabeza puesta en las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, el duelo de Boca y River del sábado también podría definir el futuro del campeonato doméstico. En las últimas horas la AFA confirmó las designaciones de los árbitros para la cuarta fecha de la Copa Diego Maradona y Fernando Rapallini fue el elegido para que imparta justicia en el encuentro que se disputará en La Bombonera.

Miguel Russo pondrá un mix de titulares y suplentes. El entrenador del Xeneize había anticipado el domingo pasado -en la rueda de prensa tras el triunfo ante Huracán-, que era “muy pronto para hablar de lo que viene”. “Jugamos semifinales de Libertadores y hay que medir todo, lo que buscamos y lo que necesitamos”. Esa idea empezó a plasmarla en los entrenamientos de la semana, en donde el DT dialogó con algunos de los jugadores que serán titulares en la competición internacional para ver cómo se encontraban desde el aspecto físico para el fin de semana. En esa lista podrían estar Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Eduardo Salvio, y en menor medida Sebastián Villa y Carlos Tevez. También en la cabeza del entrenador pesa que estos jugadores, en caso de no estar ante River o no sumar aunque sea algunos minutos, estarán quince días sin haber jugado en forma oficial, ya que la última vez fue en el decisivo triunfo por 2-0 ante Racing el 23 de diciembre pasado.

Del lado de los suplentes y que alguna vez fueron titulares, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas, Edwin Cardona y Ramón “Wanchope” Ábila ya tienen un lugar seguro para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo. En la última práctica solo hubo dos ausentes por problemas físicos: uno fue el colombiano Edwin Cardona, afectado por una enterocolitis, quien hará 24 horas de reposo, pero se estima que mañana podrá estar a disposición del cuerpo técnico. Y el otro es Diego González, afectado por una contractura en el recto anterior en el muslo derecho. El Pulpo trabajó en forma diferenciada en el gimnasio y tratarán de que llegue para jugar ante el Santos. En tanto, Nicolás Capaldo, quien recibió un codazo en la boca de parte del jugador del Globo Nicolás Cordero, practicó con el resto de sus compañeros.

Por su parte, Marcelo Gallardo probó un equipo con mayoría de juveniles para enfrentar a Boca en La Bombonera. En el táctico dispuesto en el predio de Ezeiza, el Muñeco paró a Enrique Bologna; Elias López, Augusto Aguirre, Santiago Sosa y Jorge Moreira; Benjamín Rolheisser, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández; Federico Girotti y Lucas Beltrán. El único jugador titular que puede repetir el martes que viene ante Palmeiras es Nacho Fernández, que jugaría ante el Xeneize para sumar minutos de fútbol tras las últimas lesiones que le hicieron perder ritmo. En caso de confirmarse este equipo, Napoleón cuidará a 9 jugadores titulares para la Libertadores. Asimismo se espera la evolución de la lesión del chileno Paulo Díaz, que padece una sinovitis en la cadera y podría jugar el martes ante las lesiones musculares que padecen Fabricio Angileri y Milton Casco. El ex Newell’s estaría disponible recién para la revancha contra el Palmeiras en San Pablo, el 12 de enero, cuando se cumpla el plazo de recuperación previsto por su distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Angileri, con un desgarro en el isquiotibial izquierdo, necesitará al menos 21 días de trabajos diferenciados por lo que tiene pocas chances de llegar a jugar el segundo partido del cruce ante los brasileños.

La designación de los jueces:

Sábado 2 de enero

17.30 Rosario Central – Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Guillermo González

21.30 Boca – River

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Jorge Baliño

Domingo 3 de enero

17.10 Independiente – Arsenal

Árbitro: Néstor Pitana

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Facundo Tello

