La agenda de Argentina camino al Mundial

En Córdoba, la selección argentina volvió a mostrar solvencia y, sin Lionel Messi, que no fue convocado tras padecer coronavirus, se quedó con un nuevo triunfo en las Eliminatorias de cara al próximo Mundial de Qatar 2022. Fue victoria 1-0 ante Colombia, gracias al tanto de Lautaro Martínez, lo que le permitió al conjunto nacional sumar los seis puntos en juego en esta doble fecha, la anteúltima antes de la finalización de la clasificación en Sudamérica.

Después del festejo ante Chile en el desierto de Calama (2-1) y la buena actuación como local, el conjunto que dirige Lionel Scaloni tachó dos pruebas más y la agenda de cara a la Copa del Mundo muestra que, al día de hoy, son tres los encuentros confirmados que tiene la Albiceleste antes de viajar a Medio Oriente, más allá de nuevas opciones que puedan surgir en un futuro cercano para estirar la racha invicta de los 29 partidos. Hay que recordar que entre 1991 y 93, el equipo de Coco Basile acumuló 33 duelos sin perder.

En lo que será la definición de las Eliminatorias, en marzo se jugará la última doble fecha. El próximo jueves 24, Argentina recibirá a Venezuela otra vez en el interior del país. A la espera de que la AFA lo haga oficial, hay muchas chances de que el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero sea la sede de un duelo especial, porque del otro lado estará el conjunto de José Pekerman, histórico DT de las selecciones juveniles argentinas, y el último entrenador de la Sub 20 y Sub 23, Fernando Bocha Batista.

Sólo cinco días después, el martes 29, el seleccionado viajará con destino a Quito para enfrentar a la Ecuador de Gustavo Alfaro. El equipo del ex técnico de Boca Juniors está a un paso de meterse en la próxima Copa del Mundo.

Luego de estos enfrentamientos, el otro duelo que la Selección tiene confirmado se jugará en Gran Bretaña el 1 de junio. Tras un acuerdo entre los presidentes de Conmebol y UEFA, Argentina, último campeón de la Copa América, e Italia, flamante ganador de la Eurocopa, se verán las caras en el mítico estadio de Wembley.

Pero antes del mano a mano con la Azzurra, Scaloni y compañía tendrán un compromiso especial en la agenda 2022. A día de hoy, la FIFA tiene como fecha el 31 de marzo para llevar a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial. Con sede en Doha, Qatar, el evento se realizará durante el 72° Congreso de la entidad que rige los destinos del fútbol mundial.

De esta manera, Argentina llegará a la ventana de junio con la certeza de que enfrentará a un equipo italiano que también estará en Qatar o que se quedó afuera en el repechaje. Lo importante para resolver para el conjunto nacional será ver qué rivales se sumarán al duelo ya fijado con el equipo que dirige Roberto Mancini.

Hay que recordar que la temporada en Europa terminará el 28 de mayo con la final de la Champions League que se jugará en el estadio Krestovsky en San Petersburgo, Rusia. Es por eso que la ventana FIFA de junio será más larga para las selecciones y es ahí donde Scaloni y compañía podrían sumar otros amistosos al ya fijado con Italia. ¿Los rivales? Eso dependerá de la disponibilidad de otros combinados nacionales y de la suerte que le toque al seleccionado en el sorteo mundialista.

Según pudo averiguar Infobae, ya hay negociaciones en marcha para que, también en el Viejo Continente, Argentina pueda jugar ante otro seleccionado europeo. Otra variable sería viajar a Australia para visitar al combinado de Oceanía. Otra variante podría ser volver a verse las caras con Brasil en dicho país.

Luego de esto, ya con la nueva temporada 2022-2023 en marcha, en el mes de septiembre -sin jornadas definidas- habrá otras dos fechas para que las selecciones puedan conformar amistosos a dos meses del comienzo de la Copa Mundial, el 21 de noviembre. Con ese escenario, y en el mejor de los casos, la selección argentina podría tener seis partidos antes del inicio de su participación en Qatar. Los dos por las Eliminatorias más cuatro amistosos -uno seguro con Italia- a la espera del estreno en Medio Oriente.

¿En qué se trabaja a contrarreloj en el predio de Ezeiza? Una de las posibilidades ciertas es volar a los Estados Unidos para jugar con alguna de las selecciones que se clasifiquen por la Concacaf -puede ser el propio conjunto norteamericano, México o hasta la sorprendente Canadá- y sumar otro partido ante un equipo africano u otro europeo.

A diferencia de lo que viene sucediendo en los últimos años mundialistas, y debido al calendario apretado por el cambio de fecha de la organización del máximo evento para las selecciones de fútbol del mundo -de junio/julio a noviembre/diciembre- parece una utopía que La Scaloneta se pueda despedir de Argentina con un partido con público.

Por ejemplo, antes de Rusia 2018, el por entonces equipo de Jorge Sampaoli venció 4-0 a la selección de Haití en La Bombonera con tres goles de Lionel Messi. Cuatro años antes, en la antesala de lograr el subcampeonato mundial en Brasil, los dirigidos por Alejandro Sabella superaron 2-0 a Eslovenia en La Plata gracias a los tantos de Ricky Álvarez y otro de Messi. Y en 2010, con Diego Maradona en el banco, fue 5-0 ante Canadá en el estadio Monumental de River Plate, con tantos de Maxi Rodríguez (2), Ángel Di María, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

En cambio, la intención del cuerpo técnico y los dirigentes a cargo sería la de armar un amistoso en Arabia Saudita con un rival a definir a pocos días del debut.

Argentina puede hacer la mejor Eliminatoria de su historia

El final del 2021 fue especial para la Selección. Porque, más allá de la histórica obtención del título de la Copa América en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, el equipo de Messi se aseguró la clasificación a Qatar cuatro fechas antes y con el polémico partido ante Brasil en San Pablo, del que sólo se jugaron cinco minutos, sin definición de parte de la FIFA.

Ahora, con los seis puntos que se cosecharon en la primera doble fecha del año -triunfo en Chile (2-1) y como local ante Colombia (1-0)- la Selección acumula 35 unidades y está en la segunda posición de la tabla de las Eliminatorias por detrás de Brasil (39). Más allá de eso, lo que marca la historia es que el conjunto de Scaloni podría acabar la clasificación para Qatar con el mejor resultado desde que se instauró este formato en Sudamérica para la Copa del Mundo de Francia 98.

Si nos remontamos a aquel conjunto dirigido por Daniel Passarella, finalizó en la primera posición con 30 puntos producto de ocho triunfos, seis empates y sólo dos derrotas, una unidad por encima de Paraguay. Hay que recordar que Brasil, como vigente campeón del mundo tras USA 94, no participó de las Eliminatorias.

En la antesala de Corea-Japón 2022 se produjo la mejor producción de un combinado nacional. De la mano de Marcelo Bielsa, con futbolistas como Juan Sebastián Verón, Kily González, Cholo Simeone, Roberto Ayala, Hernán Crespo y otras figuras, Argentina sumó 43 unidades en 18 encuentros (13 victorias, cuatro igualdades y sólo una caída, ante Brasil en San Pablo) y fue líder durante toda la competencia.

Hasta ahora, esa es la mejor marca de un seleccionado nacional. Pero los dirigidos por Scaloni lo pueden superar si vencen a Venezuela y Ecuador, y la FIFA determina que la Albiceleste se queda con los tres puntos tras lo ocurrido en San Pablo con la invasión de agentes de sanidad y policías en pleno partido. Sólo de esa manera alcanzaría las 44 unidades.

Ya para lograr el pasaje a Alemania 2006, entre el tiempo que siguió el Loco hasta su renuncia y la llegada de Pekerman con su cuerpo técnico de juveniles, la Selección compartió la punta con la Verdeamarela con 34 puntos. Logró un triunfo más (10 contra 9), pero cayó en dos juegos más (4) que los vigentes campeones cuatro años antes.

Para Sudáfrica 2010, la clasificación fue con mucho sufrimiento. Tras el paso de Alfio Basile, Diego Maradona se sumó como DT y penó hasta la última fecha contra Uruguay en el Centenario (1-0) para sacar el boleto a la primera Copa del Mundo en el continente africano. Terminó la Eliminatoria con 28 puntos tras la victoria ante el combinado charrúa, que llegaba con 24 a la fecha decisiva.

Las últimas dos clasificaciones mundialistas fueron bien diferentes. Para Brasil, con Alejandro Sabella como DT, el equipo de Messi, Di María, Agüero e Higuaín y compañía cosechó 32 unidades en 16 partidos -no participó la Verdeamarela por ser sede de la Copa del Mundo- y fue líder de la competencia. Previo a Rusia 2018, tras la salida de Gerardo Martino, la posterior llegada por un puñado de partidos de Edgardo Bauza y la aparición de Jorge Sampaoli, tuvo que aparecer Messi en versión salvador para anotar tres goles ante Ecuador en Quito y asegurar el pasaje mundialista con 28 puntos para finalizar en la tercera posición detrás de Brasil y Uruguay.

