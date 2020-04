La Cámara Argentina de Comercio criticó a los bancos por dificultar acceso al crédito

Compartir

Linkedin Print

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró que “los bancos no están a la altura de las circunstancia” y advirtió que “no están haciendo fácil el acceso a los créditos”.



El gobierno lanzó $ 350.000 millones en créditos para mantener el nivel de actividad “y hasta el momento está tomado solamente el 3% y no es porque el comercio no los necesite sino por la burocracia de los bancos infernal”, advirtió Grinman en declaraciones a radio Mitre.



“Los bancos no están a la altura de las circunstancias; no reciben depósitos, espero que lo hagan. No están haciendo fácil el acceso a los créditos”, dijo el representante de la CAC.



Además, consideró “incomprensible que los bancos no hayan estado operando normalmente, como lo hicieron los supermercados y las ferreterías”.



“Una actividad esencial como es la bancaria siempre tuvo que estar abierto aunque sea con reducción de personal”, dijo el dirigente de la CAC.

Grinman señaló que los directivos de la cámara “nos fuimos de la reunión (con los representantes del Gobierno mantenida ayer) con la sensación que desde el aislamiento social podríamos pasar a un distanciamiento social”.



“El gobierno receptó con buena voluntad, aunque no se comprometió a nada. Esperamos que para el fin de semana pueda haber algunos anuncios de apertura gradual de actividades”, concluyó el directivo.